Pinar- Lima: un viaje de triunfadores

Se espera que cerca de 30 atletas pinareños compitan en los próximos XVIII Juegos Panamericanos, con sede en Lima, Perú y que se efectuarán entre el 26 de julio y el 11 de agosto del presente año.

Como hace cuatro abriles atrás, los deportes de combate parecen ser los de mejor pronóstico para la comitiva pinareña y de la nación en general, destacándose el singular caso del mejor atleta del presente siglo en el país, Mijaín López Núñez, triple campeón olímpico y cuatro veces dorado panamericano, quien será nuevamente el abanderado de Cuba en un evento múltiple, y el título más probable de Cuba y de Pinar en la capital peruana.

El gigante de Herradura irá a esa ciudad suramericana a buscar su quinta corona panamericana, pues desde la edición de Santo Domingo, en 2003, ha ganado todas las preseas doradas del máximo peso del estilo clásico en este tipo de evento. Para sus seguidores, vale destacar que fue en los XIV Juegos celebrados en la capital dominicana, cuando venció al norteamericano Rulon Gardner, único victimario de Alexander Karelin en olimpiadas.

Su compañero Yasmani Lugo era otra de las esperanzas de la lucha vueltabajera, pues el subtitular olímpico y rey panamericano en Toronto, no participará por encontrarse en la fase de recuperación de una intervención quirúrgica, y el colectivo técnico del equipo nacional se decantó por no llevarlo a los juegos.

Sí se une a Mijain, para esta edición, Yosvanys Peña Flores (75), recientemente ratificado campeón nacional y quien tiene ya acumulada cierta experiencia en el conjunto nacional, quien debe volver de Lima, al menos, con una plata en el cuello.

El boxeo será otra carta de arrastre para la comitiva de Vueltabajo. Sin duda contar con dos atletas de la calidad y el recorrido de Lázaro Álvarez (60) y Roniel Iglesias (69) cifran esperanzas de dos metales dorados en este deporte, sobre todo para el peso ligero, quien irá en busca de una revancha al saborear una amarga plata en Toronto 2015.

La otra aspirante de fuerza es Yarisley Silva, la princesa cubana de las alturas, quien poco a poco ha ido mejorando sus resultados en esta temporada, aunque todavía discretos al fijar su mejor cuota en cuatro metros y 66 centímetros. Para ella estos panamericanos serán los más difíciles, no solo porque esté por debajo del rendimiento mostrado unas temporadas atrás, sino porque la pértiga muestra un nivel en América envidiable para otros continentes.

Sin embargo, no considero una sorpresa si Yarisley ocupa lo más alto del podio ni sería la primera vez que en una gran competencia la pertiguista cubana se crezca ante poderosas rivales y regrese triunfante a casa. Claro está, sus colegas la venezolana Robeilys Peinado, así como las norteamericanas Jennifer Shur y Sandra Morris, actual líder del ranking mundial, le tratarán de poner las cosas bien difíciles a la Silva.

Deben ubicarse en podio, prefiero no vaticinar en qué lugar de este, los peloteros del equipo Cuba, con dos pinareños que serán claves en el desempeño del seleccionado nacional, Liván Moinelo y Raidel Martínez, lanzadores de destacada participación en las Grandes Ligas del Béisbol de Japón y los dos relevistas de mayor pedigrí en la pelota cubana. Otros que igual estarán por la tierra del mejor tabaco del mundo son los también serpentineros Vladimir Baños y Frank Luis Medina.

Al momento de escribir este trabajo, no entiendo la exclusión del Cuba de Wiliam Saavedra, el estelar inicialista de los vegueros y quien se encuentra entrenando con la preselección de los muchachos de Alfonso Urquiola de cara a la 59 Serie Nacional, uno de los bateadores de más calidad que tiene la Isla y quien para alegría de nuestra provincia se encuentra en excelente estado de salud, pero que inexplicablemente no estará a las órdenes de Rey Vicente Anglada, último mánager campeón panamericano de nuestro deporte nacional.

Cualquier color superior al bronce será para Liadagmis Povea una actuación de ensueño en el triple salto femenino, primero que todo porque coincidirá con las fueras de series Catherine Ibargüen, de Colombia y la venezolana Yulimar Rojas, las uno-dos del mundo en la actualidad, no obstante, la sanjuanera ya avisó sus potencialidades en los centroamericanos de Barranquilla y este año sobrepasó la mítica marca de los 15 metros en la Copa Cuba de atletismo, aunque el colosal estirón no fue homologado por tener una cifra no legal de viento a favor.

Por su parte, el balonmano femenino llegará inspirado a Lima, tras liderear el torneo clasificatorio norteamericano y del Caribe (Norca) para el Mundial de Japón, de ahí que no sea descabellado pensar en una tercera posición como la meta de la selección cubana, que tendrá en la vueltabajera, contratada en España, Yunisleidy Camejo una de las armas fundamentales. Brasil y Argentina son los elencos favoritos para reinar en esta prueba.

De sorprendente puede catalogarse la forma en la que llegará el remero Carlos Andriel Ajete, en su debut en la principal cita del deporte en América, tras alcanzar un excelente sexto lugar en la Copa del Mundo de Plovdiv, Bulgaria. Ajete y su compañero, el cienfueguero Jesús Alejandro Rodríguez, en el doble sin timonel a 2 000 metros, de seguro se incluirán en el podio de premiaciones de una categoría, cuyo nivel más alto se encuentra en Europa del Este, aunque de este lado del Atlántico tendrán duras porfías con los representantes de Brasil, Estados Unidos y Canadá.

También Pinar del Río pudiera tener presencia en canotaje, ciclismo, clavados, esgrima, lucha femenina, polo acuático, softbol, tenis de mesa, tiro con arco y en varias modalidades de gimnasia como la artística y la rítmica; pero es una realidad que en este grupo de deportes se sitúan escasas aspiraciones de metales.

Pretender superar la actuación de los atletas de la más occidental de las regiones en Toronto, cuando se obtuvieron 14 medallas, divididas en cuatro oros, dos platas y ocho bronces sería, a mi entender, una proeza, si se tiene en cuenta que la mayoría de quienes representarán esta parte del país en Lima, asistirán al capítulo más importante en sus cortas carreras.