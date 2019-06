Pinar marcha en octavo lugar

Foto: TV Avileña.

Hasta este momento, Pinar del Río ocupa la octava plaza en los Juegos Nacionales Pioneriles con un total de 259 puntos, cuando solo falta por efectuarse la competencia de ajedrez que precisamente se desarrollará el próximo mes en Vueltabajo.

De los 28 deportes programados en la justa pioneril, la delegación pinareña ha participado en 25; sin embargo, hubo experiencias amargas en clavado, pues los cuatro atletas clasificados no asistieron a la lid, y en remos, que a pesar de viajar con representantes no tuvieron actividad, por no haber practicado nunca este deporte.

A solo un punto se encuentra en la novena posición Sancti Spíritus, pero los pronósticos sitúan a Vueltabajo por encima de los espirituanos en el juego ciencia, vaticinio que de concretarse garantizará a la provincia el octavo lugar general en el medallero de la magna cita para menores de 12 años. En la pasada temporada los trebejistas de la región más occidental alcanzaron el séptimo puesto, mientras sus colegas del centro del país se ubicaron varios puestos por detrás.

La actuación de Pinar del Río en el presente curso representa un retroceso, si se tiene en cuenta que en la pasada contienda se ubicó en el sexto lugar de la clasificación general, y se compitió en los 21 deportes que establecía el programa del 2018, aunque en la presente edición de los juegos hubo modalidades en las que se obtuvieron resultados significativos.

El tenis de mesa que alcanzó el primer lugar nacional, con una representación de cuatro atletas, resultó el más destacado; por su parte el béisbol obtuvo medalla de plata al perder con La Habana, y el balonmano y el baloncesto ocuparon el segundo escaño pero en competencias zonales.

A esta altura es imposible igualar la actuación de la pasada campaña, por lo que se deben estudiar las principales causas de esta regresión por las más altas instancias de la Dirección Provincial del Inder, pues para un futuro próximo se plantea agregar nuevos deportes a las competencias pioneriles, que unido al desarrollo experimentado por otras provincias pudieran dejar en desventaja a Pinar del Río en una etapa clave para el desarrollo de los atletas.

La delegación pinareña estuvo compuesta por 170 competidores, en su mayoría pertenecientes al municipio cabecera que aportó 92, lo que deja al descubierto las carencias en el trabajo de la base en otros municipios, incluso el segundo territorio con más representantes fue Consolación del Sur solo con 26.

Le siguieron en ese orden, San Luis con 12; Mantua, 10; Los Palacios y Guane, con ocho, San Juan, seis; Minas de Matahambre y La Palma, cuatro y Sandino, dos; Viñales fue el único que no estuvo representado.

Gracias al aporte de la escuela de referencia deportiva Roberto Amarán Mamposo, conocida como El Proyecto, que radica en la capital vueltabajera, no fueron peores los resultados de la provincia en el certamen, experiencia que debe ser ejecutada en el resto de los municipios.

Según Orestes Capote Fábregas, comisionado provincial que atiende el movimiento deportivo pioneril en la provincia, algunos deportes que estuvieron con buenos resultados en este curso presentaban una composición mixta en cuanto a la procedencia de los atletas, no en vano la mayor cantera de deportistas de alto rendimiento se ha ubicado con frecuencia en las localidades más apartadas de los centros urbanos.

Otro señalamiento es no contar con un periodo en el que se concentren a los atletas previo a la competencia, que sería de mucha ayuda para los deportes colectivos, con lo que se pudiera incrementar el rendimiento de estos equipos.