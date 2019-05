José Manuel Cortina: un sabio sin pelos en la lengua

José Manuel Cortina. / Foto: Cubadebate.

Minas de Matambre ocupa un lugar especial en los recuerdos de José Manuel Cortina, aunque no oculta su dolor porque nadie lo invita al Día del Minero Ausente. Allí dio su primer grito y se enamoró del béisbol de tal manera que le ha dedicado toda su vida.

Me cuenta que su padre fue un hombre muy serio, entregado por completo a la formación de sus hijos, muy revolucionario, me insiste, pero aclara que era de esos que no tenía pelos en la lengua. Su madre, una mujer guapa, con corazón de miel, fidelista hasta el tuétano y fanática al boxeo y a Stevenson.

Bueno, hablemos de su paso por la pelota.

“Yo jugué pelota desde chiquitico. Mi casa estaba detrás del jardín derecho del estadio y nací con los bates de majagua curándose de un año a otro en el techo de mi casa. Mi padre fue lanzador y centro fielder, después dirigió Las Minas y por último fue nuestro director de los equipos menores de 16 años. Yo me inicié como pitcher porque todos mis tíos fueron lanzadores: Tomas (nene) Martínez, Raúl Martínez y José Manuel Martínez. Todos jugaron series nacionales.

‘’Crecí con esa herencia de lanzador y me fui por esa posición, pero lamentablemente me lastimé mi brazo y tuve que pasar a jugar primera base, haciéndolo dos años con el equipo Vegueros. Después se nos pidió mejorar los lugares de la provincia Pinar del Río con un grupo de egresados del Fajardo y me puse a entrenar al lado del padre del pitcheo pinareño: José Joaquín Pando, llevo más de 48 años haciendo esta función’’.

Dicen que Cortina es un hombre bien complicado de carácter.

‘’Mira, las personas dicen eso, pero son aquellas que no me conocen. Los que están cerca de mi saben que no es así. ¿Qué pasa?, muchas personas no tienen palabra y son mentirosos y dicen hoy blanco a lo que ayer dijeron negro.

‘’Contra esas personas soy implacable hasta el punto que llevo peleado con un amigo más de 30 años porque a su oficina fue un pobre hombre a verlo para resolver algo y cuando salió me dijo cuando llegue al almacén el almacenero le va decir que no tiene, porque aunque yo puse que lo resolviera el color del papelito dice que no. Mira me par’e y le dije yo me cago en tu madre. Era más fácil decirle no, que hacer esa bajeza. Me fui de la oficina hasta el día de hoy, y sé que cuando se muera voy a su entierro porque en el fondo yo lo aprecio’’.

Usted es un gran defensor de la verdad. ¿Eso no le ha traído problemas?

‘’Mira una vez un amigo me dijo, la verdad había que administrarla y yo le respondí, eso solo lo hacen los que cuidan el puesto y tienen miedo de decir lo que saben por temor a equivocarse o que se les entienda mal.

‘’Después de 68 años he visto que mi sociedad se divide en ocupados, desocupados y preocupados. Los ocupados son los que con casi 90 años lo están dando todo por la Revolución. Están los llamados desocupados, los aprovechados que compran y guardan para luego vender caro y vivir de nuestro pueblo. Y están los preocupados que están puestos por el pueblo, manejan recursos y no tienen la sensibilidad para tocar las cosas con la mano y hacer más felices a los cubanos.

‘’La verdad siempre trae problemas y como dijera Carlos Rafael Rodríguez “la verdad quema, es injuriosa pero es la verdad”.

Y usted nunca ha mentido?

‘’Si, las he dicho pero no para defenderme. Yo me he visto frente amigos que aprecio que sé que morirán porque su enfermedad no tiene paso atrás y con el dolor de mi alma les he dicho que vas a mejorar, sabiendo que le queda poco tiempo. Esas mentiras me han llegado al alma. ‘’Cuando yo me enfermé de cáncer y la salud pública cubana me sacó de Agapito yo no sabía lo que tenía y mi hija fue a ver un amigo para que hablara conmigo y este se echó a llorar. Cuando me llevaron al oncológico, el Dr. Nelido llamó a un compañero médico y le dijo delante de mí, ven para que veas una amígdala positiva. Me viro para mi hija que es médico, y le digo: ¿Tú sabias eso? Ella con mucho dolor me respondió: si pipo.

De dónde salió ese ángel para formar lanzadores?

‘’De entrada yo no creo en ángeles. Me he leído la biblia porque soy un hombre curioso y me resultaba interesante pero no lo hice hoy, lo hice hace más de 30 años y delante de todos

‘’Pero te diré más, para ser un entrenador de pitcheo debes tener conocimientos del box, una profunda observación, y una gran memoria, ahh y estar 24 horas pensando en ello. El amor por tu profesión es todo en la vida, si no amas lo que haces los resultados jamás serán buenos. Para trabajar con jóvenes hay que tener cuestiones bien claras: no los critique públicamente, no los condene, demuéstrele aprecio honrado y sincero y trata de despertarle amor por lo que hacen’’.

Si usted tuviera que identificar los principales problemas del beisbol cubano, por donde comenzaría.

‘’Yo pienso que lo primero que se debe hacer es una reunión nacional con todos los que conocen este deporte y revisar todo el béisbol. Ver lo bueno y lo malo que se hace. Pero no digo más porque yo soy parte de ellos, aunque las cosas que he dicho en mi carrera no son oídas, y no quiero ser quinta columna, y que nadie me tilde de incendiario. Mis experiencias con el montículo las daré un día si estoy vivo en el lugar indicado y espero que me entiendan cuando eso suceda porque acuérdate que yo hablo un poco enredado’’.

Siendo usted un reconocido entrenador de pitcheo, nunca aparece en ninguna nómina para fungir en esas funciones, ni a nivel de provincia y a nivel de equipos Cuba.

‘’Ya estoy viejo para tomar un ómnibus y estar todo el año corriendo la nación. Hay equipos que me han pedido, como hay un par de países que me han llamado, pero yo hoy no estoy preparado para eso. Cuando estaba en forma y hacía equipos pinareños yo llegue a tener el 80 % de lanzadores de aquí en el equipo Cuba y jamás me llamaron, pero creo que hay que preguntárselo a los que dirigen la pelota arriba. A mí me parece que es porque soy feo’’.

Pero a pesar de su edad, y de los problemas de salud que sabemos que tiene, sigues formando lanzadores a cambio de nada.

‘’Si, es cierto, yo tengo una pequeña academia donde vienen los jóvenes a trabajar conmigo. Algunos lanzadores que han tenido problemas con su brazo. Son muchos los que vienen, me traen muchachos de 14 y 15 años con algún problema muscular, yo los atiendo les mando ejercicios después mejoran y van para sus respectivos equipos. Otros que necesitan mejorar la técnica de lanzar y otros que se incorporan conmigo que son de otros deportes y yo les veo la posibilidad de ser lanzadores.

‘’La dirección del Inder este año me hizo un contrato de trabajo, pero antes lo hacía gratis y los pasajes para La Habana me los pagaba yo.

‘’Mi trabajo me gusta y como te dije antes, para mi tiene un gran significado que Bladimir tenga 100 victorias y me lo agradezca, o que Lázaro Blanco diga que mis consejos han sido útiles para él, o que Ulfrido García diga que su mejoría en su control me lo debe a mí, o que entrevisten a Carlos Llanes, y le pregunten ¿Si le hicieran un homenaje a quien llevaría? Él respondió después de mis hijos y mi madre si estuviera, al otro que invitaría es a José Manuel Cortina, el me hizo lanzador y me hizo persona, a él le debo todo lo que soy. Dime Osorio, ¿Hay dinero en el mundo que pague eso? O que José Ariel Contreras me diga yo cuando estaba en el box en los Yanquis de New York me acordaba de Jesús Guerra y de ti. No existe dinero en el mundo que pueda pagar ese reconocimiento’’.

Dígame cuantos brazos usted ha recuperado en este mundo.

‘’Yo he recuperado una buena cifra voy a empezar por los de provincias, el primero Luis Hernández, lanzador zurdo de Mantua, Jesús Guerra (Cuba) Julio Romero (Cuba), Rogelio García (Cuba), José Ariel Contreras (Cuba), Faustino Corrales (Cuba), Bladimir Baños (Cuba), Yobal Dueñas (Cuba), de otro lado José Ibar (Cuba), Pedro Luis Rodríguez (Cuba) Yasser Gómez (Cuba), Carlos Mesa (Cuba), Ariel Prieto (Cuba), Dani Aguilera, Danny Betancourt (Cuba), Rolando Meriño (Cuba). El último de los conocidos fue Víctor Víctor Mesa, su papá me lo trajo y me dijo profe me hace falta que me lo veas, hace un año que tiene problemas con su brazo, yo le respondí has perdido un año. Resolvimos el problema en menos de un mes.

‘’En el exterior un lanzador de Puerto Rico Francisco Olivera, pitcher de los Gigantes de San Francisco, llegó lastimado al Neptuno y tuve que recuperarlo. Con él ganamos el título en 1997, y muchos otros que todavía no han llegado a la cima’’.

Mariano Rivera, cuanto realmente influyo usted en la formación de ese ex grandes Ligas.

‘’Mira a mí me da pena hablar de eso porque Mariano con su agradecimiento ha dejado ver la bondad que tiene como persona y además la modestia con que lo ha hecho. Solo un hombre grande hace algo así, recordar a este humilde entrenador cubano después de tanta gloria vivida por él.

‘’Ahora voy hablar sobre el tema, corría el año 1986 yo trabajaba con la federación Panameña y Mapril Montenegro me pidió que lo ayudara en Panamá oeste (ciudad la chorera) donde él era su presidente junto a Gusy Escobar y me fui para allá. Fue allí donde yo vi a Mariano, era menudito, jugaba el short stop. Venia de un poblado de pescadores, con una gran humildad que no ha dejado jamás. Un muchacho muy correcto y disciplinado, con unos deseos de aprender inmensos. Fue allí donde yo le dije mira Mariano tu das más como lanzador que como short stop porque tu brazo es maravilloso y nos dimos a la tarea de enseñarle los primeros pasos. Allí estuvimos un año, después creo que se fue para Dominicana, pero a decir verdad yo estaba muy lejos de pensar que Mariano llegara hacer la hazaña que hizo en el Beisbol de Grandes Ligas, eso solo es un mérito a su entereza y dedicación y yo humildemente le digo gracias Mariano por acordarte de mí. Ese reconocimiento es el más sagrado que pueda obtener alguien que se dedica a enseñar’’.

Si hoy los Yanquis de Nueva York quisieran abrir una academia de pitcheo en Pinar del Rio, en que entrenadores usted pensara.

‘’Yo pensara en dos: Juan Charles Díaz y José Soto’’

Usted no se cansa de reiterar como debe ser la estrategia de entrenamiento con los lanzadores de edades tempranas.

‘’Mira eso es cierto, el problema es que a los lanzadores los especializamos muy temprano. Eso es peligroso pues el hombre está creciendo hasta los 23 o 24 años, el hueso va compactando de la diáfisis hasta la epífisis en su crecimiento. El brazo de lanzar no está hecho para tirar pelotas, es el hombre quien lo prepara, uno debe tener cuidado en las edades tempranas, debido a que sus ligamentos no están fortalecidos completamente y uno debe saber llevar esto.

‘’Muchas veces vemos a muchachos tirando tenedor a 14 años, pero el sistema de evaluación es sobre la base de ganados, no por los elementos aprendidos en las distintas edades. Queremos hacer un campeón a los 12, a los 14, a los 16 y al final no tenemos nada. Por eso vemos tantos problemas tácticos y muy malos pensamientos de juego. Los lanzadores con poco dominio del control, una mala mecánica. El segundo lanzamiento para enseñar es el cambio y brilla por su ausencia. Si a eso adicionamos que no saben batear, porque hacemos un lanzador primero donde debíamos empezar por hacer un jugador de béisbol y el lanzador después. Mi posición es decirlo, los que mandan son los que tienen que evaluarlo’’.

Un hombre tan complicado de carácter es para que no tuviera tantos amigos.

‘’Los amigos los escoges tú, la familia te la impone la vida yo tengo muchos amigos que me aprecian y respetan. La lealtad, la honradez y la honestidad son cualidades que debe tener el hombre, hallarlas entre gente barata es muy difícil’’.

Me han dicho que usted es un fiel admirador de la figura del Che Guevara y Fidel Castro. Tendrá que ver en algo eso con su rebeldía permanente.

‘’Efectivamente, soy un admirador de ambos. No me considero un rebelde, solo que cuando considero algo mal hecho lo digo sin temor a nadie’’.

Hay entrenadores que sus alumnos los respetan, pero otros le temen, en que grupo está usted.

‘’ Yo jamás me he preguntado cómo me ven los muchachos, pero habría que preguntarles a ellos, que opinión tienen de mí, pero creo que aquel que se le teme es porque no tiene la capacidad para enseñar bien y usan la fuerza para compensar la mediocridad. Él respetado puede que se lo gane con el tiempo, solo su capacidad de enseñar le dará la posibilidad que los muchachos sientan confianza en él’’

Pinar ha tenido tres directores realmente ganadores. Pineda, Jorge Fuentes y Urquiola, con cual se queda usted.

‘’Voy a tratar de contestarte esa pregunta, yo creo que no hay directores buenos ni malos, eso lo define la suerte que tengan para el resultado de sus decisiones, te pongo un ejemplo clásico, Serbio dejo batear a Gaspar el Curro Pérez con Blandino, Rosique, y Echevarría en el banco, y nadie dijo una palabra de la jugada, pero si le sale mal te dejo para que te lo imagines’’.

Por ultimo dígame los tres mejores lanzadores que ha tenido Pinar del Rio en todos los tiempos.

‘’Poner tres lanzadores con tantos buenos que han habido en Pinar es muy poco. Te voy a dar cinco, Pedro Luis Lazo, Rogelio García, José Ariel Contreras, Julio Romero y Jesús Guerra, pero fíjate al decirte esto sé que soy injusto con Emilio Salgado, Raúl Álvarez (el polo) Juan Carlos Oliva, Félix Pino, Reinaldo Costa, Omar Ajete Faustino Corrales, Bladimir Baños y Yosvany Torres todos ellos fueron excelentes. Creo que es una muestra de la capacidad de los entrenadores de pitcheo de esta provincia aunque existan personas mancas mentales que dicen que los lanzadores aquí salen solos.

‘’Te diré algo que no está en tus preguntas, jamás me había sometido a un interrogatorio así, pero te agradezco mucho tu cuestionario porque me hizo volar en el tiempo y a cada rato uno debe mirar hacia atrás para ver todo lo que has caminado’’.