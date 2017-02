“Pienso jugar ajedrez la vida entera”

De ella jamás se podrá decir que cayó sin haber dado pelea. Prefiere el juego arriesgado a las tácticas conservadoras, las partidas rápidas a las convencionales y el calor de su hogar, su familia y sus mascotas, antes que todo lo demás.

Aunque se confiesa “un poco vaga”, 20 años dedicados por entero al deporte ciencia y su coronación como reina de esa disciplina en Cuba, le contradicen.



Mesa de por medio tengo ante mí a la mejor jugadora de ajedrez del momento en el país. En lugar de colocar las piezas en el tablero esta vez repasa en un ordenador su currículo queriendo anticiparse a mis preguntas.



Después de algunos minutos, el carácter tímido que ha dejado entrever desaparece y la Maestra Internacional Yerisbel Miranda habla sin tabús de su trayectoria deportiva.



En el próspero Minas de Matahambre de la primera parte de la década del ´90, dio sus primeros pasos esta talentosa atleta, quien como otros muchos jóvenes de su generación optaron en sus inicios por la práctica del bádminton.



“Ese deporte en las Minas era muy fuerte, había jugadoras muy buenas y a mí me gustaba mucho, pero tenía una vecina que jugaba ajedrez, ella me acompañaba a mis entrenamientos y yo a los de ella.



“Me di cuenta entonces de que el ajedrez me gustaba más, era más tranquilo, yo era un poco vaga. Lo aprendí mirando porque soy tímida, no le dije a nadie que me enseñara”.



Aunque el profesor Roberto Bulengo fuera su primer entrenador, es a Enrique Valdés a quien Yerisbel debe el haber sido captada para la Eide.



Sus resultados no se hicieron esperar y en el 2001 “la China”, como hasta hoy la apodan quienes le conocen, se adjudicaba la medalla de plata en los Juegos Escolares de ese año.



Unos meses después era ascendida al centro de alto rendimiento (CEAR) Giraldo Córdoba Cardín de La Habana, una etapa que recuerda como muy dura, pero en la que reafirmaría su vocación por la práctica del ajedrez.



“Pasé un poco de trabajo alejada de la casa, pero rápidamente me di cuenta de que era lo que quería hacer, a mí me encanta el ajedrez, puedo estar un día entero jugándolo sin dormir. Muchas veces he dicho que es un poco injusto, que hay momentos en que te hace llorar, pero no me arrepiento de haber elegido este deporte”.



Con los años vinieron para Yerisbel pruebas cada vez más exigentes, así por ejemplo en su primer nacional efectuado en Caibarién en el 2005, apenas ganó dos partidas de las 13 efectuadas, algo que no la amilanó.



“No soy una jugadora que pierde y se acaba todo para ella, no, al contrario, se me olvida muy rápido. Hay partidas que uno las sufre mucho pero en el torneo hay que reponerse porque no se puede estar pensando en lo de ayer, yo por lo menos tengo esa suerte de que no me afecte tanto”.



Aun cuando trata de conservar en todos sus torneos esa sangre fría no siempre lo consigue: “Tengo recuerdos de hace cinco, seis, 10 años de cada partida que perdí y en la que lloré. Ya uno es grande y nos dicen que no debemos pero es lo que sentimos, porque es para lo que hemos trabajado la vida entera”.



Para mantener el nivel competitivo un ajedrecista debe dedicar una considerable cantidad de horas al día al estudio de la teoría y el entrenamiento práctico, algo que bien domina la trebejista.



“Por esa parte soy bastante profesional, a la hora de ir a una competencia no pierdo tiempo, siempre estoy concentrada en el evento, no salgo por las noches, trato de no ver mucha televisión”.



Los ajedrecistas suelen ser reservados en cuanto a sus rutinas de entrenamiento. ¿Eres también así?



“No, yo por lo menos trato de enfocarme en lo que más dificultad tenga en ese momento, si me siento mal en la teoría eso es lo que más entreno, si es en la práctica a eso le dedico mayor tiempo”.



¿Cómo es Yerisbel Miranda cuando no está delante de un tablero?



“Yo creo que soy una persona bastante normal, alegre, me gustan las fiestas, compartir con mis amigos, la música, me encanta ver series, deportes y trato de no pensar tanto en el ajedrez”.



En el campeonato nacional para damas del 2012 se adjudicó el metal de bronce, una actuación que reditaría el pasado año.

En el 2016 coqueteaste con el título pero cediste en tus últimas presentaciones, esta vez estuvo a punto de sucederte lo mismo. ¿Qué sucede contigo en esos finales de competencia?



“Me cansé mucho en este torneo, no tuvimos descanso por problemas de aseguramiento, yo pacté tablas en la novena ronda con Tania Miranda, una jugadora súper teórica con quien he tenido partidas difíciles, sabía que podía ser un juego muy largo entonces acordé tablas para tratar de ganar después con blancas.



“Pienso que no soy muy nerviosa pero cuando estás ahí te das cuenta que te estás jugando mucho, el año pasado arriesgué bastante y perdí, lo hice porque estaba en juego el poder ir a la olimpiada”.



Ese sueño puede que no esté muy lejos para Yerisbel, pues con el oro nacional en el bolsillo, es una fuerte aspirante a conformar el equipo que en el 2018 representará a Cuba a ese nivel, para ello la joven de 29 años deberá seguir trabajando muy fuerte.



“La olimpiada creo que es la competencia a la que a toda figura le gustaría ir. Aparte de jugar ajedrez compartes con grandes figuras, eso te motiva, te da impulso para seguir, no he llegado pero espero que el resultado de campeona nacional me ayude un poquito en ese propósito.



“Tengo que afrontar las cosas de manera diferente, con más seriedad, ahora no puedo llegar a un torneo sin la debida preparación, pero creo que debo mantener un resultado acorde con la condición de campeona nacional”.



En unos días la trebejista local partirá a Mazatlán, México, donde participará en un torneo de alto nivel que habitualmente acoge esa ciudad. De regreso, su objetivo es completar la norma de Gran Maestra.



“Viene el ´Capablanca´, el torneo más importante en Cuba, quiero completar mi título que es lo principal ahora para mí, llevo varios años tratando de lograrlo”.



¿Hasta dónde piensas llegar en tu carrera?



“Pienso jugar ajedrez la vida entera, no veo otra cosa, creo que el ajedrez es todo, me fascina”.



¿A quién agradeces hoy las dimensiones que ha alcanzado tu carrera?



“A mi padre, a mi hermano y a mi mamá que me dice que nunca la menciono, todos ellos son muy importantes para que uno esté concentrado y tranquilo en lo que tiene que hacer.



“También a los entrenadores desde los primeros hasta los actuales, Otaño y Gregorio; a los trabajadores de la Academia; y a Wiliam Hernández, que es el único jugador que tenemos ahora”.



Estas son sus últimas palabras durante la entrevista, apenas hemos terminado de conversar, toma su bicicleta, se despide a toda prisa, y parte a entrenar: el tiempo es literalmente oro para ella.