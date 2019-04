Pinareñas quedaron a deber

Truncado quedó la pasada semana el sueño del quinteto femenino de baloncesto de Pinar del Río de avanzar a los playoffs semifinales de la Liga Superior (LSB) 2019, al culminar con 6 victorias y 12 derrotas durante la etapa clasificatoria.

Las dirigidas por la ex estelar jugadora Allame Ochandarena, cedieron en la carrera por el cuarto y último cupo a esa instancia ante la selección de Santiago de Cuba, quien totalizó ocho triunfos y 12 reveses.

Luego de haber tenido un periplo fuera de casa en el que acumularon tres victorias y cinco derrotas, se esperaba que su estadía como local durante cinco subseries, permitiese a las nuestras salir a sus últimos dos compromisos en la carretera acomodadas en la tabla de posiciones.

Sin embargo, ello no se concretó y las vueltabajeras sufrieron siete descalabros en 10 salidas a la duela de la Sala Polivalente 19 de noviembre, de esta ciudad.

El apoyo de su público no resultó suficiente a una selección que luego de una hegemonía ganadora entre 2013 y 2016, no vive hoy su mejor época a causa de la ausencia de varias jugadoras que ya sea por lesión, contratos en el exterior u otro tipo de razones personales, ya no están.

Tampoco el hecho de haber jugado por un prolongado tiempo como locales parece haber ayudado lo suficiente, pues en declaraciones recientes a este medio la DT Allame Ochandarena comentó: “El hospedaje que nos han dado no ha sido el más adecuado, no hemos recibido mucha ayuda, incluso siendo sede, y eso sicológicamente creo que nos ha afectado”.

Amén de lo anterior y sopesando el cambio generacional casi obligado al que ha se ha tenido que enfrentar el baloncesto femenino pinareño, pienso que con las jugadoras que hoy conforman la base del equipo, este podía haber rendido una mejor actuación.

Atletas como Anisleidy Galindo, actual capitana del Equipo Nacional y Anay García y Yusleidy Miranda, integrantes de la preselección de las cuatro letras, hacían –al menos en plantilla- favoritas a las nuestras para pasar a la siguiente etapa.

Y es que si bien fuera de esas tres excelentes atletas, el resto de las chicas parecen estar muy verdes para jugar la LSB, esta no es una problemática que ataña solo a Pinar pues los otros cinco elencos enrolados en la lid sufren el mismo mal.

Baja efectividad en los tiros libres y de dos puntos, escasos intentos en los de fuera de perímetro y una maltrecha defensa, caracterizaron al quinteto pinareño, a quien eso sí, hay que reconocerle la certeza en la captura de rebotes y la velocidad de llegada al aro rival.

Reforzando otros planteles

Reforzando los quintetos que desde el pasado martes ya disputan la semifinal de la Liga Superior de Baloncesto 2019 se encuentran las atletas Anisleidy Galindo (Guantánamo) así como Anay García y Yusleidis Miranda (ambas con Santiago de Cuba).

En el sector varonil, el manager de Artemisa -equipo que por no poseer cancha propia juega como local en Pinar- sumó a su plantilla al espigado sanjuanero Eliecer Quintana, quien estuvo como refuerzo de Matanzas durante la etapa anterior.

De esa manera Artemisa, se hace con los servicios de otro vueltabajero para enfrentar esta etapa decisiva de la LSB, pues durante la clasificatoria contaron con los locales Yosiel “el choly” Montrrey y Yosvani Pérez.