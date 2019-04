Lorenzo, una estrella paralímpica

Lorenzo Pérez. / Foto: La Demajagua.

Las personas comienzan en el deporte apenas aprenden a correr, saltar, lanzar, nadar, en fin, cuando dominan la locomoción básica, sobre todo, si sueñan el destino de los campeones. Lorenzo pasaba los 20 años cuando asumió el reto del deporte, anda en silla de ruedas, pero en el agua es el mejor del mundo.

En Cuba hay estrellas paralímpicas, múltiples campeones y recordistas mundiales, pero Lorenzo es el Mejor y el Más Popular, lauros que recibió en diciembre último, de manos del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, en el Palacio de Convenciones.

Lorenzo Pérez aseguró que llegará a los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 y las Paralimpiadas de Tokio 2020 listo para aportar más alegrías a los cubanos.

El nadador granmense de la categoría S 6 tiene la mejor marca de todos los tiempos en 100 metros libres, 1:04.60 minutos, cota lograda en los Juegos Parapanamericanos de Toronto 2015, antes de comenzar sus epopeyas en campeonatos mundiales.

La preparación rumbo a Lima 2019 forma parte del cuatrienio paralímpico, el sacrificio de cuatro años se resume para Lorenzo en un minuto y cuatro segundos, pero a Tokio voy por un minuto y tres, reveló el tritón, como pez en el agua.

En próximas lides subiré a la cima del escalafón universal y en Lima competiré en 50, 100 y 400 metros libres, señaló.

Lorenzo fue campeón paralímpico en Río de Janeiro 2016 y mundial en México 2017, es recordista bajo los cinco aros y múltiple campeón parapanamericano y en torneos abiertos, pero la conquista del Olimpo no es nada fácil.

En invierno el agua alcanza temperaturas que no son recomendables médicamente, entonces voy a entrenar a Granma, donde el agua no se enfría tanto, pero me gusta el Complejo de Piscinas Baraguá, comentó el atleta en la instalación ubicada en Habana del Este.

La clasificación médica es una incógnita para mí, no sé si continuaré en la misma clase, si desciendo o subo una categoría, se acercan los Juegos Parapanamericanos y aún este asunto no se define, nos preocupa a mí y al entrenador, refirió.

Depende del comité clasificador, enviamos las pruebas correspondientes, aspiro a seguir en la S 6, o bajar una categoría, añadió.

Para un atleta en condición parapléjica resulta muy complicado mantener el peso idóneo, especialmente cuando los volúmenes de entrenamiento no están al 100 por ciento.

Cuento con el apoyo del entrenador y el colectivo de compañeros, todos enfocados en un mismo objetivo, hoy gozamos de buenas condiciones en esta instalación deportiva, que para eventos anteriores no tuve, enfatizó el nadador.

El atleta tiene 33 años, empezó en la natación en Granma en 2006, llegó al equipo nacional en 2011 y desde entonces ha contado con la maestría y el apoyo del entrenador Ernesto Garrido Oliva.

En los primeros cinco años en la selección nacional, él conquistó el cetro paralímpico, el campeón cuenta con ese presagio, con la fuerza de la mitad superior de su cuerpo y el amor de todo un pueblo, para llegar de nuevo a la cima.

El Olimpo, inconmovible, ha esperado durante dos eras, por quien entre nadando, en un minuto y tres segundos.