Fútsal pinareño: entre glorias pasadas y conquistas pendientes

Lorenzo Martínez Gener. / Foto: Victor Manuel Blanco.

Desde el 2016 Lorenzo Martínez Gener lleva las riendas del equipo provincial de fútbol sala, una etapa en la que ese deporte ha visto reverdecer laureles, tanto a nivel local como nacional.

Ferviente amante y conocedor de esa disciplina, Martínez Gener se ha enfrascado en la dura tarea de devolverle a los equipos pinareños la calidad que los llevara a coronarse campeones nacionales allá por los años 2006 y 2007.

Con este joven profesor de la facultad de cultura física Nancy Uranga, devenido director técnico de fútsal, conversamos sobre la historia reciente de ese deporte en Vueltabajo y sus proyecciones de cara a un año en el que afrontará importantes eventos competitivos.

“Pinar del Río junto a La Habana y Granma son las únicas provincias que han podido ostentar el título en campeonatos nacionales de fútbol sala. Pinar en dos ocasiones de manera consecutiva en los años 2006 y 2007, Granma en una oportunidad y La Habana ocho veces”.

Sin embargo, tras esos lauros sobrevino para las selecciones provinciales un largo periodo de sequía ganadora, dado, sobre todo, por la falta de espacios idóneos para entrenar.

“Pienso que desde el punto de vista organizativo se nos empezaron a cerrar las puertas de la Sala Polivalente, la única instalación con condiciones para disputar este deporte en la provincia.

Por otra parte, los equipos de la Eide no tenían donde entrenar, y es que como el fútsal no estaba calendariado dentro de las actividades anuales del Inder, no contaba con el apoyo necesario”.

Luego de anclar sextos en el 2013 y quintos en el 2014, un año más tarde los pinareños culminaron en la última posición en el Campeonato Nacional que acogiera Santiago de Cuba, lo que les relegó a la segunda división de esa disciplina.

“A partir de ese momento nos dimos a la tarea de, con ese mismo grupo de jugadores más otros muchachos jóvenes, prepararnos para la segunda división, allí logramos ganar de manera invicta anotando 22 goles y recibiendo solo seis”.

Si bien ese año no pudieron asistir a la lid nacional al ser cancelada a causa de un ciclón que asoló el centro de la Isla, la excelente actuación de Pinar en la segunda división mostró la mejoría que el seleccionado local había experimentado en breve tiempo.

Ello quedó patentizado el pasado año en La Habana cuando los vueltabajeros estuvieron a punto de engrosar el cuadro de medallistas.

“En el campeonato pasado fuimos el único equipo que culminamos invictos en su grupo, pero luego en los cruces vimos que psicológicamente los muchachos se presionaron mucho. Siempre he dicho que el principal problema que tenemos es la presión psicológica que ellos mismos se imponen”.

Finalmente, los pupilos de Gener terminaron cuartos, una actuación que esperan mejorar en 2019, aprovechando que el territorio acogerá el clásico cubano de ese deporte.

Por el momento el primer paso en la preparación para ese evento será la organización del Campeonato Provincial, que desde este jueves se juega en la “19 de Noviembre”.

“Después de tanto anhelarlo y con el apoyo de la subdirección de actividades deportivas, hemos materializado el sueño de celebrar el primer Campeonato Provincial de Fútsal. Esta edición, si bien no tendrá representación de todos los municipios, contará con ocho equipos y jugadores importantes, tanto de fútsal como de fútbol once”.

Según aseguró el propio estratega, de ese certamen saldrá la preselección de 20 jugadores que a partir del 16 de abril se concentrará en la cabecera provincial para comenzar la preparación rumbo a la competencia nacional.

Pero antes, los chicos bajo su égida participarán en el Torneo Nacional Universitario que tendrá por sede a Villa Clara, del cinco al 11 de abril.

“Tenemos como objetivo obtener el título de ese campeonato, que se nos ha estado resistiendo desde el 2013. En las últimas tres ediciones hemos sido subcampeones nacionales, logrando 15 victorias, dos empates y solo una derrota”.

Por último, el bisoño DT habló sobre las nuevas promesas del fútsal en Pinar del Río.

“Actualmente contamos con dos atletas en la preselección nacional: Deinis Morales, un zurdo de muy buenas condiciones, joven y de los que más duro le pega al balón en el fútsal cubano; y Rulens Aliño, que, con 24 años es como nosotros decimos `nuestro caballo de batalla`”.

Nada fácil es la tarea que hombres como Lorenzo Martínez Gener y otros entrenadores tienen por delante en su afán de sacar adelante el fútbol sala pinareño, pues la inexistencia de una matrícula específica para ese deporte en la Eide, la escasez de materiales y sedes de entrenamiento, así como la casi nula existencia de árbitros preparados para impartir justicia lastran el desarrollo de ese deporte.

No obstante, la materialización del primer Campeonato Provincial de Fútsal y la pronta consecución de cinco plazas en la Academia Provincial de Fútbol hablan a las claras de que se van dando pasos de avance en la incentivación de esa disciplina.