Una opinión técnica

Pedro Luis Lazo. / Foto: Victor Manuel Blanco

La Pedagogía es una ciencia que se estudia, pero la habilidad para llevarla a cabo se necesita tiempo y experiencia para ejecutarla bien.

Cuando decidieron llevar a Pedro Luis Lazo a dirigir el equipo Pinar yo dije que se habían equivocado, en una reunión técnica de la comisión de beísbol delante de Pedro dije póngalo a dirigir el menor de 23 así al menos tiene algo de experiencia para empezar. Este método de improvisación no es nuevo a Serbio Borge lo sacaron de la EJT para dirigir Azucareros, pero junto a él pusieron tres virtuosos del Beisbol Juan coco Gómez, Arnaldo Raxas y Natilla Jiménez y Serbio triunfo

En el beisbol la jugada mala es aquella donde sale mal, aunque si premeditadamente fue una excelente idea, los cubanos todos tenemos un director dentro y todos opinamos, quien no recuerda cuando Serbio dejo batear a Gaspar el curro Pérez, con dos bateadores excelente en el banco, con esa jugada se ganó el apodo del mago nadie dijo nada ¿PORQUE? Ah porque salió bien si llega a salir mal hubiera tenido millones de jueces pidiéndole la cabeza.

¿Qué Pedro tiene que aprender más ‘? Todos lo sabemos Que ya no es el lanzador y que ahora es un director el cual lo obliga ser un educador no solo para sus discípulos sino también para el espectador que lo está observando, los modales deportivos que tenía como lanzador hoy como dirigente no le está permitido expresar por tanto tiene que estar en un aprendizaje constante y seguro estoy que está trabajando en ello ¿Que la provincia está pasando por un camino de transición, eso es cierto, en esto, dentro estamos todos incluido este escribidor. Hay rumores que será cambiado si esto ocurre la equivocación será doble, ya tiene dos años de experiencia cambiarlo ahora es como criar pollos de libra y media.

Dirigir un equipo de beisbol es más difícil que un central azucarero el director de beisbol está desnudo a la vista de todos los jueces que van a enjuiciarlo por el resultado de la jugada.

Que pasa, existe el habito de poner al director de beisbol y después este ve con derecho de decidir todo y esto es equivocado de la misma forma que se designa el director también se designa los mejores que van a trabajar con él y no puede primar el personalismo debe hacerse de forma profesional y con un carácter técnico y no administrativo.

Yo voto por Pedro Luis.