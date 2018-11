¿Tirar sin balas?

La modalidad de pistola presenta la situación más crítica para entrenar a causa de la escasez de balas. / Fotos: Victor Manuel Blanco

Aun con el sesgo del bloqueo económico y las carencias que asociadas a él sufre nuestro país, durante los años que llevo ejerciendo el periodismo deportivo, jamás había sido testigo de una situación tan precaria como la que atraviesa el tiro deportivo pinareño.

Y es que los 31 atletas que hoy reúne esa disciplina, permanecerán todo el año sin disparar una bala, pues solo cuentan con las necesarias para asistir a los Juegos Escolares Nacionales.

Como consecuencia de ello, los bisoños tiradores vueltabajeros basan su preparación en disparar en “seco”, o sea, sin municiones, a una diana imaginaria.

“Realmente escasean las municiones, las que tenemos están guardadas para el día de la competencia, este año si no se puede disparar con balas lo haremos con perles, o sea un calibre menos, aquí es todo el año así, mucho disparo sin balas, mucho trabajo técnico”, aseguró al respecto Yoandy Paz, entrenador de los equipos escolares femenino y masculino de escopeta.

Como es de imaginar, con el decursar del tiempo el entrenamiento comienza a ser rutinario para los atletas, quienes solo con mucha fuerza de voluntad logran solventar esa situación.

“A mí no me desmotiva porque me gusta mucho el deporte, pero si es un poco aburrido porque nada más te dan balas al final de curso que es cuando se hacen las eliminatorias. Me preparo mucho sin municiones y luego trato en la competencia de hacer el mismo trabajo”, refiere Jessica Crespo Arencibia, quien hace cuatro años forma parte del equipo de escopeta.

Un tanto le sucede a Estefany García Pérez, atleta de nuevo ingreso, quien afirmó: “Es un poco tedioso, pero tenemos que trabajar con los fusiles para a la hora de tirar, tener buena posición y darle a la diana”.

Para lograr motivar a sus pupilos, los entrenadores deben contantemente buscar estrategias que, aunque hacen que estos permanezcan enfocados en su preparación, objetivamente no le aportan a la misma.

“Tenemos que estar buscando motivaciones en otras esferas, reunirnos, conversar con ellos, hacer juegos, explica el entrenador, Yoandy Paz.

Saber tirar… pero con balas

Los atletas de tiro deportivo permanecen todo el año haciendo disparos en seco, o sea, sin balas preservando estas para los Juegos Escolares Nacionales.

En unas semanas, los equipos de escopeta deberán comenzar a disparar por primera vez durante este curso, sin embargo, lo harán con perles, una munición que no cumple con los requerimientos técnicos indispensables.

“Es perle de mala calidad, que no va a cumplir el objetivo que queremos. A veces sucede que hacemos un trabajo muy bueno y la calidad de los recursos y el armamento que tenemos no está acorde”, dijo el entrenador Yoandy Paz.

El caso de los escopeteros no es, sin embargo, el más crítico, pues amén de que los rifles datan de la extinta Unión Soviética, estos admiten los perles, algo que no sucede con las pistolas.

De igual obsolescencia y origen, las pistolas utilizan solo balas de calibre 5,6 milímetros, la misma que el conocido fusil 22.

“No es que el tiro sin balas sea malo, pero es aburrido, es monótono, es la base, pero para ser un buen tirador hay que tirar, ahí están ellos que no me van a dejar mentir, es muy aburrido”, sentenció Yoandry Piñeiro Febles, entrenador del equipo masculino de pistola categoría escolar.

Según cuenta Piñeiro Febles, esta es una problemática que se repite cada año y ante la cual no se vislumbra una solución a corto plazo.

“Casi todos los años es la misma situación, en el 2015 el Inder hizo una repartición por provincias, nos tocaron 91 000 balas que hubo que planificar para tres años.

“En 2017 utilizamos una buena parte de ellas porque nos repetían varios atletas en la categoría, para este solo tenemos las de competir, es decir que hay que tirar en seco hasta los Juegos Escolares”, aseguró.

Deporte caro, pero…

Junto a disciplinas como el tiro con arco, la vela, el pentatlón o la equitación, el tiro deportivo es considerado como un deporte caro a nivel mundial.

Por solo poner un ejemplo, los rifles utilizados por Elgys de la Cruz, Dianelys Pérez y Lisbet Hernández en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, fueron adquiridos por un valor de 3 mil 900 euros cada uno, mientras que cada munición ascendió a 37 centavos.

Esos exorbitantes precios hacen que incluso, los equipos nacionales cubanos, carezcan de las condiciones idóneas para entrenar y competir en condición de iguales a la de sus rivales.

Sin embargo, existen alternativas que podrían de alguna manera palear la precaria situación que viven hoy provincias como Pinar del Río y que requieren solo de la acertada gestión y buena voluntad de algunos organismos.

Hablo del apoyo que podrían brindar las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (MININT), quienes asiduamente utilizan las instalaciones de tiro de la EIDE Ormani Arenado.

Esas organizaciones armadas, renuevan cada cierto tiempo su parque armamentístico, por lo quizás a través del Inder, se podría gestionar la donación de municiones que, para estos chicos, tendrían un valor incalculable.

Al parecer esa iniciativa, llevada a feliz término en provincias como Holguín, Santiago de Cuba o Sancti Spíritus, les permite a los tiradores de esas provincias topar hasta cinco veces durante la temporada y entrenar con asiduidad.

“Mientras no tiremos, no podremos establecer una comparación de lo que estamos haciendo aquí con el resultado de la competencia, estamos trabajando casi a ciegas”, sentencia Yoandy Paz, entrenador de los equipos escolares femenino y masculino de escopeta.

Resultados y empeño pese a las carencias

Aun con las limitantes ya expuestas, el tiro deportivo pinareño logró hace tres años convertirse en campeón de los Juegos Escolares Nacionales, una hazaña que a día de hoy, parece bien difícil pueda repetirse a corto plazo.

No obstante, este deporte suma regularmente títulos a la delegación vueltabajera, como los conseguidos por Brandel adrián Padrón Vega y Juan Carlos Rodríguez Cándano, quienes en la versión 54 de los Juegos Escolares, obtuvieron oro y bronce en la Pistola libre a 50 metros.

“El año pasado, el entrenador nos pidió que trabajásemos fuerte para que el resultado saliera y eso hicimos, es bueno sentirse Campeón Nacional después de todo lo que pasamos para poder entrenar y competir”, refirió Brandel Adrián.

Otros como la niña Salma Rodríguez, se muestran optimistas acerca de sus posibilidades de medallas de cara a la 55 edición de la cita escolar: “Mis resultados hasta ahora no han sido los que aspiro, porque los nervios siempre me atacan un poco, pero este año estoy entrenando para algo mejor”.

Lo cierto es que entrega, voluntad y talento sobran a los atletas de tiro deportivo pinareños, quienes para sobresalir necesitan de balas para dejar de apuntar a un blanco imaginario.