“Quiero ser campeón mundial, ese es mi gran sueño”

A sus escasos 19 años Félix Eduardo Herrera, es ya una de las figuras noveles más prometedoras del levantamiento de pesas en Cuba.

Félix, quien por estos días disfruta sus vacaciones, acaba de ganar cuatro medallas de oro, tres de ellas en el Campeonato Nacional Juvenil y una en el torneo de mayores, competencia de más alto nivel en la que ha participado hasta hoy.

Esas preseas, se unieron a una larga lista conquistada por el deportista vueltabajero, cuya carrera irónicamente estuvo distanciada en sus inicios de la halterofilia.

“Yo comencé con cuatro años a practicar la gimnasia, en ese deporte tuve muy buenos resultados al punto de que a los dos años ya era campeón pioneril, poco tiempo después matriculé en la EIDE”.

Pasados dos cursos en ese centro de alto rendimiento, el talento de Félix le valió para ascender a la Escuela Nacional, donde después de algún tiempo terminó convenciéndose de que no era la gimnasia, la disciplina en la que estaba destinado a triunfar.

“Yo creo que cuando a uno no le gusta mucho una cosa no le sale bien, ese no era mi deporte, fue fundamental en mi preparación, pero simplemente no era para mí, no iba a llegar lejos”, asegura.

De regreso a Vueltabajo, buscó en la lucha grecorromana la satisfacción personal que no había podido encontrar en la gimnasia.

“En sexto grado vuelvo a la EIDE buscando una nueva orientación, pues por mi mente jamás pasó la idea de dejar definitivamente el deporte, sin embargo, la lucha nunca me gustó tanto, no me llenó”.

Su vida daría un giro radical cuando algún tiempo después el profesor Gabriel Esquivel le conminase a probar suerte como miembro del equipo local de levantamiento de pesas. Esa decisión, asegura, le cambiaría para siempre.

“En mi primer año obtuve un bronce y al próximo fui Campeón Nacional en la división de los 62 kilos, gracias a eso cuando comencé el duodécimo grado me llevaron para el equipo nacional”.

De regreso a la élite del deporte de alto rendimiento en Cuba y a base de mucho esfuerzo, el vueltabajero logró en apenas dos años sobresalir entre sus compañeros de equipo.

“El seleccionado nacional de pesas es muy exigente y demanda mucho de la estabilidad en la casa y de los estudios porque cualquier cosa te puede afectar sicológicamente, este un deporte en el que no puedes ir a innovar pues no se trata de luchar contra los contarios sino contra ti mismo”

El esfuerzo personal de tantos años de trabajo ya rinde frutos, pues en 2018 prácticamente arrasó en los eventos competitivos en los cuales intervino.

“Este año participé en el campeonato nacional de mayores y obtuve medalla de oro siendo todavía juvenil, después fui al nacional de mi categoría y obtuve otros tres títulos, las dos competencias fueron muy fuertes, pero todo me salió bien, este año fue muy fructífero”.

Si bien se confiesa seguidor de la carrera del laureado pesista cubano Yoelmis Hernández, afirma tener en sus padres, la mayor inspiración personal.

“Fueron ellos los que me inscribieron en el deporte y los que me han apoyado en todos estos años, por eso pienso que ellos se merecen un gran mérito, que son el eslabón fundamental en esta cadena”.

Dueño absoluto ya de la división de los 69 kilogramos, este bisoño atleta sueña con llegar a ser medallista mundial en envión, modalidad que según afirma, disfruta más que el arranque.

“Primero que todo quiero ser campeón centroamericano y luego medallista mundial, no importa de qué color, ese es mi gran sueño”.

Mientras esas metas se concretan, el chico de 19 años seguirá disfrutando en los ratos libres de su pasión por la informática y sus escapadas a la playa, pero sobre todo permanecerá enfocado en sobresalir en lo que más ama: las pesas.