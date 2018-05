Avanzan preparativos para importante evento de voleibol

Vista exterior de la Sala Polivalente 19 de Noviembre en Pinar del Río, Cuba. / Foto: Osmay Pérez

Hace solo unos días la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (NORCECA), reveló en su página oficial el calendario de juego del Torneo de Retadores Masculino, que se efectuará en Vueltabajo del 3-11 de junio venidero.

Según el portal de la institución, los seis equipos que participarán en la lid (Cuba, México, Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala y Trinidad y Tobago), estarán arribando a la sede el día tres de junio tras los cual comenzarán las sesiones de entrenamiento en la cancha de la Facultad de Cultura Física, Nancy Uranga.

Las jornadas competitivas, arrancarán el día 5 de junio con tres partidos diarios y hora de comienzo a las tres de la tarde. Puerto Rico vs Trinidad y Tobago, México vs Costa Rica y Cuba vs Guatemala, completan el calendario de la primera fecha.

“Todos los días estamos sosteniendo contactos con la Dirección Provincial de Deportes, para ir dando solución a los aspectos organizativos del evento”, aseguró Berto Friol, Comisionado Provincial de voleibol en Pinar del Río.

Según el directivo, entre las acciones que se prevén realizar en la Sala 19 de Noviembre destaca la pintura de la fachada, el mejoramiento del alumbrado, la instalación de nuevas puertas a los baños y la reparación de una parte del tabloncillo.

“Lo que concierne a la transportación y hospedaje de los atletas, directivos y prensa invitada al evento ya está garantizado”, concluyó Friol.

A solicitud de la Confederación NORCECA, fue escogida Pinar del Río para albergar este importante evento, atendiendo a la excelente sede que esta resultó durante el Premundial varonil en noviembre de 2017.