Pinar debuta con éxito en casa

El once pinareño de fútbol dio un golpe de autoridad hoy en su cuartel general de Facultad de Cultura Nancy Uranga Romagoza de la Universidad de Pinar del Río, al vencer dos goles por uno a Granma, en la ronda final de la 103 Liga Nacional de Fútbol.

Los dirigidos por el experimentado DT Pablo Elier Sánchez, salieron delante en el socre a los 34 minutos por intermedio del refuerzo matancero Luis Paradela, quien al 43 volvía a marcar para los de casa. El descuento para los visitantes llegó al 45 gracias a un fuerte remate de Ruslán Batista.

“La acogida ha sido maravillosa, nunca me he sentido mejor que en este equipo en que estoy, no imaginé comenzar anotando dos goles pero ya salió y ahora vamos a seguir esforzándonos seguir obteniendo buenos resultados” dijo Paradela a Guerrillero, recién culminado el encuentro.

Aunque tuvo mayor posesión del balón, el seleccionado oriental se mostró por momentos erráticos y sin ideas sobre todo de la mitad de la cancha hacia arriba.

Los pinareños, por su parte, tuvieron mayor llegada al arco rival, aunque todavía se notan fisuras en cuanto al acople de los refuerzos al plantel.

Con su triunfo de hoy, el FC Pinar llega a tres puntos y su próximo rival será Ciego de Ávila, choque que se disputará el próxima cinco de mayo en predios de la tierra de la piña.