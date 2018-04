Futbol de altos quilates mañana en Pinar del Río

Cerca de cinco años, han transcurrido desde que se jugase por última vez un partido de la primera división de fútbol en tierras pinareñas, una espera que está a punto de acabar, pues mañana sábado desde las cuatro de la tarde, el once local recibe al plantel granmense en la disputa por el título de la 103 Liga Nacional de Fútbol.

La cancha de la Facultad de Cultura Física Nancy Uranga Romagoza de la Universidad Hermanos Saíz de Pinar del Río, albergará el choque, primero de 10 que sostendrán los nuestros en la denominada “liguilla”, instancia a la que avanzaron los mejores seis equipos del torneo. Para afrontar esta decisiva etapa, la dirección del Fútbol Club Pinar del Río se hizo de los servicios de cinco jugadores, que en calidad de refuerzos, apoyarán al equipo vueltabajero en la lucha por la corona. Ellos son: Luis Javier Paradera (Volante/Matanzas), Andy Vaquero (Lateral derecho/Habana), Alejandro Portal (Mediocampista/Mayabeque), Lázaro Radamé García (Portero/Habana) y Arichel Hernández (Delantero/ Villa Clara), este último aún en Panamá donde disputa el campeonato de ese país hasta el próximo cuatro de mayo. Incorporados ya el grueso de ellos al seleccionado de la más occidental de las provincias, los muchachos entrenaron esta semana con el resto del grupo haciendo énfasis en los aspectos tácticos y físicos, si bien desde hace varias semanas se encuentran inactivos. “Creo que le sábado va a ser una fiesta por la cantidad de gente que nos sigue en toda la provincia, saldremos a buscar un buen resultado, pero vamos casi a ciegas ante un contrario al que hace años no enfrentamos” aseguró Pablo Elier Sáncehez, director técnico del FC Pinar, sobre las expectativas de cara al importante compromiso. Sobre las malas condiciones del terreno, factor que hasta hace unos días hacía dudar de la realización del choque en la cancha de la Nancy Uranga, Guerrillero pudo constatar el trabajo que se ha hecho de conjunto entre el Inder y una Cooperativa no Agropecuaria, para mejorar la instalación. Entre las acciones ejecutadas en ese sentido, destacan la nivelación del terreno, la siembra de yerba y el rellenado de los orificios frente a las porterías y el constante regadío de la grama. Con todo listo para asumir la etapa final de la 103 Liga Nacional de Fútbol, el once pinareño tratará de hacer valer su condición de local ante un equipo granmense, que fue el que más goles (16) permitió durante la etapa clasificatoria de los que continúan en competencia. Tras su debut este 28 de abril, el próximo compromiso de Pinar será el día 5 de mayo ante Ciego de Ávila, en calidad de vistante.