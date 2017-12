Once local quedó a las puertas de la final

El once pinareño quedó sin opciones esta semana, de acceder a la final del primer Campeonato Nacional de Fútbol sub-23 que dará inicio el próximo día 16 de diciembre en la Habana.

Los dirigidos por el DT Francisco Sotolongo, quedaron a las puertas de esa instancia al acumular 15 unidades, dos menos que Artemisa quien logró el cupo junto a la selección nacional sub-20, esta última sembrada pre competencia.



A pesar de ganar el encuentro de fin de semana frente al representativo de la capital dos goles por uno y tomar la cima de la llave occidental, Pinar debía esperar a que los de vecina provincia cayeran o al menos empataran ante Matanzas, conjunto ante el que tenían un juego suspendido.



Ese desafío efectuado el martes, favoreció a los artemiseños tres dianas por una, con lo que automáticamente los vueltabajeros quedaron eliminados de la competencia.



Ahora bajo el nombre de Cerro Pelado, los equipos de Artemisa y la selección nacional sub-20 por el oeste, Villa Clara por el centro y Camagüey por el oriente, dirimirán la final en tierras capitalinas a partir de mañana.



Aunque no pudo lograr el objetivo de incluirse entre los mejores cuatro elencos de la lid, la actuación de Pinar no puede calificarse de mala, pues en ocho fechas logró cinco victorias y tres derrotas, en el que a todas luces fue el grupo más fuerte de la competencia.



De manera individual, el delantero Yasmani Soriano, demostró estar preparado para empeños mayores al liderar el apartado de goleadores occidental con siete perforaciones.



Por el momento, ya los futbolistas del patio piensan en su próxima incursión en el Torneo Nacional de Segunda División, en el que a partir de la segunda quincena de enero, buscarán un boleto a la máxima competición del balompié en la Mayor de las Antillas, instancia a la que no asiste desde 2013.