Vegueros y tigres dividen en el San Luis

Los equipos de béisbol de Pinar del Río y Ciego de Ávila, dividieron honores hoy, en el doble programa efectuado en el estadio Capitán San Luis, de esta ciudad.

En la continuación del cronograma de partidos suspendidos a causa de la lluvia, Pinar salía airoso cinco por dos, mientras que segunda hora los avileños lograban desquitarse por la mínima, cuatro por tres.



Los vueltabajeros, con el estelar Erlys Casanova en el montículo, supieron remontar una ventaja que hasta el quinto episodio era de dos carreras a favor de los visitantes gracias al poder ofensivo de Reidel Álvarez -home run incluido- y Donal Duarte, ambos impulsores de un par de anotaciones.



Casanova, soportó seis jits en ocho entradas completas con lo que sumó su quinta victoria de la actual campaña. En su rescate acudió Frank Luis Medina, quien se apuntó el juego salvado.



A segunda hora, los de la más occidental de las provincias saltaron al terreno con varias novedades en su alineación regular, entre ellas, la ausencia de Donal Duarte y William Saavedra, lo que aparejado a la apertura de Jandi Montpeller en lugar de Yosvani Torres, pareció responder a alguna decisión estratégica de la dirección verde.



No obstante, las figuras jóvenes pelearon el encuentro hasta las postrimerías frente a los envíos del derecho Dachel Duquesne, quien transitó toda la ruta.



Ahora con 25 éxitos y 15 descalabros, a los nuestros les restan cinco apariciones de las cuales necesitará al menos tres, para hacer oficial su paso a la segunda fase del torneo doméstico de las bolas y los strikes.



Este miércoles desde la 10 AM, Vegueros y Tigres se volverán a medir en partido que definirá la subserie particular. Por los locales se prevé sea Torres la carta de apertura de Lazo, mientras por los de la “tierra de la piña” Vladimir García tiene todas las papeletas para serlo.