Bartolo, el padre del atletismo pinareño

Bartolomé Calzada Maruri, además del atletismo, es lógico que el magisterio le corra por las venas desde que era bien jovencito: de una familia de 19 hermanos, 14 continuaron el camino del padre, quién fuera maestro de gran prestigio en La Palma, municipio del que proceden.

“Actualmente, allá al mejor maestro del año se le otorga la orden José Porfirio Calzada, en honor a la memoria de mi padre; muchos lo recuerdan con gran cariño”, evoca.



“Yo no puedo quejarme de mi infancia, porque fue una etapa feliz, pero formada con gran rigor. Mi madre, sobre todo, nos inculcaba el hábito de estudiar, al punto de que hoy todos mis hermanos tienen una carrera”.



¿Y en tu caso, el deporte...?



“Al atletismo llegué por casualidad, pues en la Secundaria comencé en el fútbol y en el béisbol, incluso participé en torneos provinciales de balompié. “Pero un buen día fueron a la escuela realizando pruebas para el atletismo, me eliminé en la convocatoria y ese año competí en los juegos escolares. Desde ese entonces, el llamado deporte rey ha sido mi vida, principalmente como educador”.



¿Por qué no como atleta?



“Estudiando en La Habana, en la Escuela Superior de Educación Física, ejercía la doble función de atleta y estudiante, pero como deportista nunca me destaqué; estuve en la preselección nacional en la especialidad de caminata, pero tenía fuertes rivales, era el inicio de esa modalidad en Cuba, y por mis condiciones físicas me di cuenta que no tenía cualidades para ser un gran fondista. Me dediqué a enseñar, fui instructor no graduado, así le decían entonces en la escuela, hasta que me gradué en el año 1968 y regresé a Pinar del Río como entrenador y metodólogo –comisionado–, hasta el día de hoy”.



Eres el único comisionado en el país que se mantiene activo desde que comenzaste hace más de 40 años...



“Así es, pero más que eso, me siento afortunado de haber tenido todos estos años y bajo mi tutela a buenos atletas campeones nacionales, escolares y juveniles. Recuerdo a Leticia Álvarez Otaño, Manuel Morales, Augusto Perdomo y ya en esta última etapa a Yarelis Barrios y Yarisley Silva”.



¿Cuándo empezó Pinar del Río a ser potencia en el atletismo?



“La consolidación en la disciplina llegó en 1982, y así nos mantuvimos siempre entre los tres primeros en el orden integral, hasta la nueva división político-administrativa en la que los municipios Candelaria, Bahía Honda y San Cristóbal pasaron a la provincia Artemisa.



“El 37 por ciento de nuestros atletas procedían de esos territorios y es actualmente Artemisa una potencia en el atletismo, pero el trabajo continúa. Tenemos ocho deportistas en los equipos nacionales, y lo más importante es que yo siempre he contado con compañeros muy valiosos que han ayudado a estos logros.



“Hay que destacar que Pinar del Río ha contado por años con entrenadores de lujo como Ricardo Guadarrama, Faustino Hernández, Gabino Arzola y Xiomara Azcuy, por citar algunos ejemplos. Ellos han formado medallistas a todos los niveles y eso les ha hecho ganar una reputación no solo aquí, sino a nivel internacional también”.



La década de los '90 estremeció también al deporte y dentro de él, al atletismo...



“Ciertamente, fíjate que nosotros, en el área de lanzamientos siempre fuimos potencia y desde esos años, con el periodo especial, esa área se vio afectada en todo el país. “El peso corporal de los muchachos ya no es el mismo y mucho hemos tenido que trabajar para revertir situaciones.



“Recuerda que de esta provincia salieron los mejores lanzadores de jabalina de Cuba y ahí están Emeterio González y su hermano Ramón, Miguel Hernández, Xiomara Rivero, Tomasa Díaz y Martín Álvarez. Además, en lanzamiento de la bala tuvimos atletas destacados”.



¿Tu trabajo fuera de Cuba?



“En México estuve en dos ocasiones, y en la última me desempeñé como jefe de misión. Allí muchos deportistas obtuvieron medallas e implantaron récords nacionales para el país y son resultados que guardo con mucho cariño”.



¿Cómo logras equilibrar la atención entre tus responsabilidades y la familia?



“Sencillamente lo he logrado, primero porque el valor que le doy a la familia es primordial. De hecho, a pesar de ser el más pequeño de los varones, reconozco que influyo mucho en ellos en cuanto a opiniones o consejos que les doy, y a su vez, me consultan, me piden sugerencias y somos muy unidos. Ahora bien, mi esposa Martha no queda atrás, porque entre misiones y competencias, yo he faltado de la casa una buena cantidad de veces y al regresar ella siempre ha estado ahí”.



¿Momentos que te han marcado?



“Alegres han sido muchos y todos han tenido sus características, de manera que no puedo preferir uno más que otro. Ahora, desde el otro ángulo, quedé muy impactado con la noticia de la partida física de nuestro Comandante en Jefe Fidel, el 25 de noviembre pasado, es un acontecimiento que me marcará para toda la vida”.



Fuera de tus funciones, ya en casa, ¿cómo es un día para Bartolo?



“Acompañado de la música que me gusta, sobre todo la cubana, paso los días escribiendo, porque todavía conservo amigos en México y me piden que les haga los planes de entrenamiento; los confecciono y se los envío por correo. Los asesoro por teléfono, porque muchos de ellos se están preparando para el tradicional maratón de Mérida y desde aquí les damos indicaciones”.



¿Por qué crees que se ha empañado tanto el sueño del barón Pierre de Coubertin de realizar los Juegos Olímpicos bajo el signo de la unión y la hermandad?

“Tienes mucha razón, se ha degradado tanto el deporte a nivel mundial que ya uno no sabe dónde es que comienza lo deportivo y dónde lo mercantil. Fíjate que muchos atletas solo piensan en obtener resultados mediante el engaño, es decir, el doping; pero también a través de la tecnología como ponerle un motorcito a una bicicleta o cierto ungüento a una raqueta de ping pong para lograr un efecto. En fin, se hace de todo.



“Solo espero que con la fuerza necesaria, el Comité Olímpico Internacional tome medidas para acabar con tanta corrupción”.



¿Qué opinión te merece Yarisley Silva?



“Yarisley Silva no es solo un ejemplo para la juventud cubana, sino para la del mundo, pues emprende con mucha voluntad cada meta que se propone y para hacerlo no está mirando el sacrificio que hay que hacer. Ha logrado sobreponerse a situaciones difíciles que se le han presentado en el orden personal, debido a las convicciones que posee.



“Y aunque no está activa en estos momentos, quiero mencionar también a la discóbola Yarelis Barrios. Como entrenadora, su trabajo ha sido, en tan corto tiempo, premiado con atletas suyos en los recientes Juegos Escolares Nacionales”.



¿Cómo te gustaría que te recordaran tus atletas?



“Como un hombre honesto, que trató de inculcarles principios como personas y revolucionarios, de educarlos correctamente. Ejercí como profesor en la Vocacional, en la Formadora de Maestros, el Ipuec Antonio Guiteras, la Eide Ormani Arenado y recibo mensajes de alumnos que tuve y que están hoy en varios países, y aquí mismo no puedo decirte cuántas personas me saludan con alegría y afecto. Eso me hace pensar que les llegó siempre lo que con tanto amor sembré en ellos”.



Hace días escuché que uno de tus compañeros entrenadores te llamaba “papá”.



“No solo él, me lo dicen todos mis compañeros. Dicen que soy el padre del atletismo en Pinar del Río, y aunque no lo considero así, lo veo como una manera de agradecer por todo este tiempo que he estado con ellos, educándolos y preparándolos para la vida”.