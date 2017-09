Información de la Comisión Nacional de Ciclismo

Foto: Radio Cadena Agramonte

La Comisión Nacional de Ciclismo (CNC), luego de analizar el tratamiento mediático y en redes sociales que ha recibido la ausencia de Marlies Mejías al Campeonato Mundial de Ruta, disputado en Bergen, Noruega, del 17 al 24 últimos, ofreció sus consideraciones a la afición.

El sitio web de JIT publica hoy que la Federación Cubana de Ciclismo (FCC) y la CNC prepararon todo lo concerniente al viaje de Marlies y su entrenador Leonel Álvarez, que incluyó la debida acreditación, el pago de boletos aéreos, hospedaje y seguro médico, así como la disponibilidad del dinero de bolsillo para ambos.



A sabiendas de que los organizadores no garantizarían la alimentación de los participantes, como ocurre tradicionalmente, las autoridades gestionaron ese servicio mediante una colaboración del Club Profesional Astaná Womens Team, en el que milita Arlenis Sierra, cuyos gastos en el evento serían cubiertos íntegramente por esa franquicia.



Lamentablemente, Sierra se lesionó durante el Campeonato Panamericano disputado en Trinidad y Tobago, del 29 de agosto al cuatro de septiembre, destaca JIT.



A su regreso a La Habana, la destacada pedalista fue atendida en el Instituto de Medicina del Deporte, donde los especialistas indicaron el tratamiento a seguir y la necesidad de que cumpliera reposo por cuatro semanas.



Ese dictamen echó por tierra la posibilidad de que Sierra interviniera en el Mundial, y al mismo tiempo que su Club apoyara la participación de Mejías.



A partir de ese momento se comenzaron los trámites para asignar el dinero establecido para la alimentación de Marlies y Leonel en la ciudad de Bergen, que resultaron tortuosos por las afectaciones que el huracán Irma causó a la conectividad y electricidad del sistema bancario.



No obstante, los esfuerzos del personal económico del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), más el apoyo de la sucursal bancaria correspondiente hicieron posible la adquisición en tiempo de la divisa, según las cifras aprobadas en el país para esos fines.



Entonces, a pocas horas de la partida, se recibió una comunicación desde la sede del evento que fijaba los gastos de alimentación de la atleta a un nivel que sobrepasaba, por mucho, la cifra disponible en ese momento.



A esas alturas, ya no había tiempo para emprender nuevas gestiones en busca del presupuesto requerido y se decidió que la destacada ciclista no participara en la lid.



CNC considera que esta situación pudo evitarse si los organizadores del Mundial hubieran asumido los gastos de alimentación, como es norma en eventos de esta envergadura, una situación que afecta sobre todo a las federaciones nacionales de los países más pobres.



En todo momento se trató de garantizar la merecida presencia de Marlies en la justa, pero no al costo de que pedaleara sin las condiciones necesarias para preservar su salud y prestigio internacional.



El INDER, la FCC y la CNC están comprometidos con la carrera de Mejías, a la que han ofrecido todas las posibilidades para que represente a la Patria en las lides más importantes, incluidos los circuitos profesionales.



La nota indica también que están orgullosos de sus méritos y convencidos de que seguirá aportando alegrías a nuestro pueblo.