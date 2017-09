Erlys y Reidel desmelenaron al león

Pinar del Río vs Industriales / Foto: Kitin Rodríguez Girado

Protagonismo absoluto de Erlys Casanova y de Reidel Álvarez, hizo al equipo pinareño de béisbol desmelenar a los leones de Industriales seis anotaciones por una en el primer desafío del compromiso particular entre ambos correspondiente a la 57 Serie Nacional de Béisbol y celebrado en el estadio Capitán San Luis de nuestra ciudad.

Casanova trabajó toda la ruta y constituyó su segundo juego completo de la presente justa. Toleró a los azules apenas tres indiscutibles, ponchó a cuatro y no regaló boletos; aspecto esencial frente a un equipo como el de la capital, que ya sabemos, saca provecho de las debilidades del contrario.



Pero la ofensiva de los medias verdes de Lazo, limitada en sus últimas presentaciones, apoyó con 11 imparables el trabajo del estelar monticulista y Reidel Álvarez, quien había experimentado una baja en su rendimiento, fue el factor clave de la tanda local, pues impulsó cinco de las seis anotaciones del choque, incluido jonrón de tres carreras en el final del tercer episodio.



Fue significativo el hecho de que los pinareños dejaran a trece corredores en circulación, a pesar de las oportunidades que aprovecharon para marcar frente a los visitantes, sólo que el excelente trabajo de Erlys no dejó respirar a los discípulos de Víctor Mesa.



Frank Monthie, la carta abridora de los giraldillos, no se presentó con la efectividad acostumbrada. En tres entradas y dos tercios de actuación, permitió cinco carreras limpias y aunque ponchó a cuatro, regaló también cuatro bases por bolas, una de ellas intencional.



En lo sucesivo, desfilaron por el montículo, Javier del Pino, Dayron Durán, Pavel Hernández, Michel Reinoso, José Pérez, Yoel D Paula y Marcos Ortega.



Ahora Pinar, que sigue de líder en el campeonato con 21 victorias y 8 reveses, manda sobre Las Tunas (21-9) con medio juego de ventaja y a juego y medio se alejó Industriales con balance de 20 triunfos y 10 descalabros.



Este domingo el segundo desafío entre ambos equipos comenzará a las dos y quince de la tarde y están anunciados, Denis Castillo por Industriales, mientras que su rival será el derecho consolareño Yaifredo Domínguez.