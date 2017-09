Por la senda del campeón

Dos eventos internacionales del pasatiempo nacional, realizados recientemente, marcaron para bien la joven carrera de tres pinareños, seleccionados por su rendimiento en los torneos de casa para formar parte de los equipos cubanos a esos certámenes: el Campeonato Panamericano sub 15 años, con sede en la ciudad colombiana de Cartagena, y el mundial juvenil de la disciplina celebrado en Thunder Bay, Canadá.

De sus experiencias en este último torneo comentaremos en próximas ediciones de Guerrillero con Roidel Martínez Pérez, el jardinero vueltabajero que muy bien lució en esa lid.



Pero de la tierra de los cafeteros regresaron Frank Denis Blanco González y Christopher Pérez Abreu con la medalla de bronce colgada en sus cuellos.



“Esta fue mi primera experiencia internacional, y mi alegría comenzó desde que me comunicaron que estaba en la preselección”, nos cuenta Frank Denis.



“El profesor Rogelio García (hijo), entrenador de picheo, me dijo que tenía que concentrarme todo el tiempo en lograr mi objetivo y en mantener una disciplina intachable, que es fundamental para alcanzar cualquier meta por difícil que parezca”.



Por su parte, Christopher no olvida que en el 2015 representó a Cuba por vez primera y fue en el Campeonato Mundial Pioneril, categoría 11-12 años, desarrollado en Taiwán, en el que la selección antillana terminó en la cuarta posición.



“Mi mamá lloró de alegría al saber que había sido escogido para formar parte del equipo. El resto de la familia y mis amigos también se emocionaron muchísimo y no hacían otra cosa que felicitarme y desearme mucho éxito”.



¿Cómo fue la incursión en Cartagena?



“Me tocó lanzar y ganar el partido que nos dio la medalla de bronce frente a Panamá. Podrás imaginarte cómo me siento”, expresa Frank Denis.



“Antes, en el segundo día de la competencia le trabajé al equipo de Estados Unidos. Permití dos carreras, una de ellas limpia en cinco entradas y dos tercios, luego lancé frente al anfitrión Colombia en la súper ronda, que nos dio el pase a la discusión de medallas; perdimos frente a Dominicana y bueno, ya sabes lo que pasó el último día”.



“Yo fui siempre el primer cambio, es decir, el primer emergente”, confiesa Christopher. “Cumplí un sueño que tenía de jugar frente a Estados Unidos y en el partido contra ellos, me trajeron para batearle a un lanzador que estaba ese día tirando muy duro. Le conecté jit y más tarde anoté la primera carrera”.



¿Fue siempre la pelota el deporte que los motivó desde un inicio?



“En mi caso sí, la pelota me atrapó desde bien chiquito”, asegura Frank Denis. “Al principio jugué primera base, pero ya después me reforcé en la categoría como lanzador”.



¿Y prefieres...?



“Cualquiera, lo mío es jugar pelota”, sentenció el joven.



“En cambio a mí, desde los seis años, lo que me gustaba era el fútbol, lo practicaba con mi hermano allá en Mantua, de donde soy, y nunca cogí un bate ni un guante. Pero cuando él dejó el fútbol, me embullaba a jugar béisbol todas las tardes y así, con los muchachos del barrio, fue creciendo mi interés por la pelota”, recuerda Christopher.



¿La familia?



“Esa no nos ha fallado nunca”, asevera Frank. “Mi papá siempre ha estado conmigo desde chiquito, me llevaba al estadio, me corregía los errores y aunque, a veces no le hacía caso, reconozco que cuando lo obedecía, las cosas salían bien a la hora del juego”.



¿Ser tan jóvenes y hacer el equipo Cuba...?



“Eso es un privilegio, pero es el premio al sacrificio de todo un año, y cuando ese premio llega, te das cuenta de que tantas horas de esfuerzo, dedicación y empeño valieron la pena”, reconoce Frank.



“Por mi parte es algo grande ponerse la camiseta de la selección nacional y representarla como acabamos de hacer ahora, porque en esas cuatro letras va implícita la pasión del cubano que siempre nos apoya y nos alienta a ser cada día mejores”, expresa emocionado Christopher.



¿A quiénes agradecen?



“Quiero reconocer a mi primer entrenador durante cinco años, Nelson Luis Valdés, quien me preparó para ser alguien en la vida y a él, en primera instancia, le debo el hecho de haber llegado hasta aquí”, dice Christopher.



“Mis palabras de agradecimiento son para el entrenador José Manuel Otero en la escuela Isidro de Armas, y para Yariel Lugo, nuestro mánager en la pasada campaña”, añade Frank.



“Otros profesores me llevaron a ser campeón provincial y están constantemente en mi recuerdo, pero no sería del todo justo si no menciono a Leonel Medina y a Dariel Martínez, porque por ellos es que estoy en la Eide Ormani Arenado”.



Recientemente fueron estimulados y reconocidos junto al equipo pinareño de béisbol en su chequeo emulativo.



“Fue un verdadero honor acompañar a aquellos que están haciendo vibrar al pueblo de alegría con su actuación en esta temporada.



Son nuestros hermanos mayores y en ellos nos inspiramos para lucir con orgullo esa camiseta verde, que mucho pesa”, comenta Frank Denis.



“A mí me causó una grata impresión el orden y la disciplina con que Lazo conduce al equipo, y ver que los muchachos lo adoran es señal de que funcionan como una familia muy unida; toca a nosotros entonces continuar por la senda del campeón”, afirma Christopher”.