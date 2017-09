Vegueros y leones: verdadero clásico del béisbol cubano

Pinar del Río vs Industriales / Foto: Reynier Batista

Por estos días en que las noticias relacionadas con la actuación de los equipos participantes en la actual Serie Nacional de Béisbol protagonizan los principales titulares deportivos de la prensa, se lee o escucha con frecuencia que tal o más cual enfrentamiento es uno de los clásicos del pasatiempo nacional.

Y esta exclusividad que, a mi criterio, sigue perteneciendo por historia y por derecho al enfrentamiento entre Pinar del Río e Industriales, se ha extendido a otros cotejos, como leí recientemente en el anuncio de las series particulares que concluyeron ayer: “Desde hoy y hasta el jueves, un clásico del béisbol cubano: Villa Clara e Industriales.



Lo cierto es que sábado, domingo y lunes, los medias verdes que dirige Pedro Luis Lazo, reciben a los azules de Víctor Mesa, para dar continuidad a este choque que hasta el presente muestra un abrazo a 104 victorias para cada uno. El sábado se jugará a las 4:15 p.m., el domingo 2:15 p.m. y el lunes 7:15 p.m.



Después de la parada obligada por los embates del huracán Irma, durante la semana pasada los pinareños no continuaron con el paso arrollador de la primera etapa, pues cayeron 1-2 frente a Villa Clara, perdiendo así su primer compromiso particular, y frente a Sancti Spíritus no se mostraron con el dominio esperado.



Hubo pues, cierta preocupación en la mayoría de los aficionados por la baja del conjunto, incluso a la ofensiva, pero es totalmente comprensible que un paso como el que traían los más occidentales desde el mismo inicio de la serie, es imposible mantenerlo al mismo ritmo. La excepción de la regla fue Matanzas en la pasada contienda y ya sabemos por qué.



La lucha por la cima se muestra interesante, pues a los Vegueros pinareños ya se han pegado los leñadores tuneros y los leones de la capital.



El final de la etapa clasificatoria se presenta con bastante movimiento para los discípulos del Rascacielos de Cuba, ya que una vez que terminen con Industriales, viajan hasta Matanzas y regresan para rivalizar con Artemisa.



Habrá que esperar después a la reprogramación de los partidos suspendidos. Los verdes saldrán solo en ese entonces para medirse a Las Tunas en el “Julio Antonio Mella”, y aquí hospedarán a Ciego de Ávila y a Santiago de Cuba.