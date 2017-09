Desde mañana encestes y rebotes

Sala Polivalente 19 de Noviembre, Pinar del Río, Cuba / Foto: Osmay Pérez

Mañana sábado comienza en La Habana el Torneo Nacional de Ascenso (TNA), rama femenina, correspondiente a la nueva temporada del baloncesto.

Desde hace días, en la sala polivalente 19 de Noviembre las muchachas de Pinar del Río, dirigidas por Leydi Ana Hernández Miranda, se preparan para enfrentar la lid, cuya etapa clasificatoria se extenderá hasta el seis de octubre próximo y que tendrá dos clasificados por zona para la Liga Superior.



Hernández Miranda comentó que las expectativas del equipo son bastante altas, no solo para este segmento sino que tienen planteado regresar a la cima de la Liga.



“Hemos rescatado la confianza, mejorado en la responsabilidad y en el trabajo con la recuperación de balones. Además, sentimos alivio de no contar con jugadoras lesionadas, debido al excelente trabajo de los médicos y del psicólogo del equipo”, afirmó.



Refirió que la preparación no ha sido la idónea como en años anteriores y en ello inciden los horarios de tabloncillo, el circo acogido recientemente por la “19 de Noviembre” y las lluvias de los últimos días, pero “han surgido alternativas y con ellas tratamos de que las muchachas estén siempre en óptima forma”.



Con las conocidas Anisleydis Galindo y Arletys Povea, además de la valiosa experiencia de Ayame Ochandarena y otras que se mantienen, así como las jóvenes que se incorporan, el colectivo pinareño, capaz de eslabonar cuatro coronas consecutivas de 2013 al 2016, espera regresar a la cima del baloncesto femenino en el país.