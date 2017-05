Víctor Mesa, nuevo director de Industriales

Foto Ricardo López Hevia

Ya se hizo oficial: Víctor Mesa, el manager más carismático del béisbol en Cuba, será el nuevo director del equipo Industriales en la 57 Serie Nacional de Béisbol que se inaugurará el venidero seis de agosto.

En conferencia de prensa efectuada en la Dirección Provincial de Deportes de la capital, Mesa se mostró optimista con su nueva misión.



A mí me confirmaron esta tarea en horas de la mañana de hoy. Industriales lleva siete años sin clasificar para las post temporadas y a mí me gusta trabajar con equipos así, enfatizó.



Este equipo (Industriales) es el que mejor sabe jugar a la pelota en Cuba, sus jugadores tienen mucho talento, pero necesitan más disciplina y cohesión. Y yo los obligaré a trabajar, declaró el avezado director.



Al respecto, recalcó que los jugadores de Industriales tienen que mejorar en el comportamiento y en la disciplina para cumplir con los horarios de entrenamiento.



Nadie puede llegar tarde a un entrenamiento y todos tienen que correr fuerte en el juego de pelota, aseveró.



El avezado técnico aseveró que lo vital es ajustar la disciplina al colectivo.



No seré muy estricto con ellos, pero sí trabajaré con la idea de que se vean los resultados para que el pueblo de la capital se sienta alegre, señaló.



Víctor explicó que su primer compromiso será llenar el estadio Latinoamericano y clasificar para los play off.



Realmente, estoy corriendo muchos riesgos, pero eso también me gusta, en el béisbol, se gana y se pierde, pero un equipo como este, que es el club insignia de la pelota cubana, está obligado a ubicarse entre los mejores del torneo, enfatizó.



Además, el nuevo manager de Industriales comentó que a los directivos de la capital solo les ha pedido cuatro cosas: agua, hielo, merienda y buen almuerzo después de una sesión de trabajo. Lo demás, llegará más adelante, como espera llegue el título para los Industriales.



A una pregunta sobre la posibilidad de traer a la nómina azul jugadores de otras provincias, Mesa confirmó: "en el equipo estarán el inicialista granmense Yordanis Samón, así como los lanzadores Alexander Rodríguez (GTM) y Yosvani Pérez (VCL)".