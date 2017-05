Domadores con todo contra Uzbekistán

El campeón Domadores de Cuba dispondrá de sus titulares del formato C-1 para vérselas el sábado próximo con el local Tigres de Uzbekistán en el comienzo de los cuartos de final de la Serie Mundial de Boxeo.

Pero aun así el reencuentro con oponentes asiáticos tras los Juegos Olímpicos del pasado año devendrá reto de alta tensión para la formación de la Isla, encabezada por el rey allí Arlen López (75 kg).



Como se esperaba los otros llamados a filas son el tercero a ese nivel, Erislandy Savón (91), el monarca del orbe Johanys Argilagos (49), el número uno panamericano Andy Cruz (64) y el líder universal juvenil de 2014 Javier Ibáñez (56).



Aunque aún no oficializaron su nómina los anfitriones podrán enviar al encerado a consagrados como el campeón y el subtitular de Río de Janeiro Khasanbay Dusmatov (49) y Bektemir Melikuziyev (75), respectivamente.



Otro premiado en suelo carioca inscrito desde el comienzo por los asíaticos es el bronceado Muradzhon Akhmadaliyev (56), pero no se descarta que aprovechen la posibilidad de introducir cambios y se consoliden todavía más.



Las normas de la lid posibilitan que 96 horas antes del comienzo de los play off las franquicias apliquen movimientos y en esas categorías todavía tienen disponibles a par de laureados en Brasil: el dorado Fazliddin Gaibnazarov (64) y el medallista de bronce Rustam Tulaganov (91).



El día 19 tendrá definición la porfía domadores-tigres, en la habanera Ciudad Deportiva, con acciones en los pesos del C-2 (52, 60, 69, 81 y +91 kg) y un pleito adicional en el último de ellos en caso de empate global.