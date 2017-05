Liván Moinelo: “Tengo muchas metas por lograr en Japón”

Foto del autor

La excelente actuación que protagonizara con el Equipo Vegueros de Pinar del Río en la Serie del Caribe de San Juan Puerto Rico en 2015, consagraría a Liván Moinelo, -por aquel entonces con solo 19 años- como el mejor relevista zurdo de nuestro país.

Desde entonces, el pícher vueltabajero sería pretendido por las grandes ligas japonesas, aunque sin concretarse su traspaso hacia la liga profesional de ese país.



La espera está por terminar pues según el propio lanzador, resta muy poco para que se dé a conocer de manera oficial su firma por cinco temporadas, con la franquicia de los Halcones de Softbank.



“Recibí la noticia de que iba a ser contratado estando en el Clásico, a pesar de mis resultados eso es algo que nunca soñé y creo que va a ser una experiencia muy bonita, espero que el Softbank me abra sus puertas”, aseguró Moinelo a Guerrillero, esta semana.



“Tengo muchas metas por lograr en Japón, primero quisiera llegar a ser el mejor pitcher de la liga, también tengo la expectativa de demostrar la calidad que tiene el béisbol cubano”.



Para lograr esos objetivos, el serpentinero local sabe que deberá sobreponerse a barreras culturales e idiomáticas significativas, que pudieran ser un sesgo aun para alguien de su calidad.



“Va a ser un contraste, no tengo mucha experiencia, pero he hablado con Despaigne y me ha dicho que sí, que se entrena mucho, que se debe mantener mucha disciplina, espero que eso no sea ningún impedimento para mí, uno tiene que adaptarse a las cargas de entrenamiento que le den”



“Los jugadores de allá tienen mucha disciplina y ahora lo pude ver en el Clásico, hay que adaptarse a los lanzamientos, al clima, al idioma que es un poco complejo, pero pienso que no debo tener ningún tipo de problema”.



Increpado sobre cuál considera deba ser el departamento sobre el que más tiene que trabajar, respondió enfáticamente:



-Control, control, mucho control...



Aun cuando desconoce la fecha exacta de su arribo a Japón, Moinelo no descansa, pues espera llegar en estado óptimo a la tierra del sol naciente.



“He seguido entrenando con el nuevo director del equipo, ahora los muchachos están para la playa, yo no pude ir, pero en ningún momento he dejado de prepararme, estoy haciendo varias sesiones de bullpen, porque allá se lanza mucho”.



Aprovechando la mención hecha a su plantel, le lanzo una interrogante que de seguro se hacen muchos aficionados Vegueros. ¿Jugarás la Serie Nacional con Pinar, una vez culminada la temporada regular con el Softbank?



“Sí como no, yo nunca he dicho que no a nada, si estoy aquí mientras se juegue la Serie me verán lanzando aquí en el estadio, si el equipo me necesita no lo dudaré, yo seguiré siendo parte de este equipo”.



Para el final dejo una interrogante que sé le costará mucho más responder. ¿ Cómo te sienta el partir dejando acá a tu bebé recién nacido ?.



-Eso sí lo voy a extrañar...



Ahora hace una pausa, pero tan rápida como una de sus rectas lanza una respuesta que denota todo su carácter campechano:

-Pero bueno ahora está la wifi y todos los aparatos esos para uno comunicarse.



El zurdo Liván Moinelo, será el tercer pitcher cubano contratado por el béisbol profesional japonés, después de que lo hiciera hace un par de campañas el pinero Héctor Mendoza y más recientemente, el también local Raidel Martínez.



En la pasada campaña regular, Moinelo ganó ocho juegos, perdió cuatro y propinó 36 ponches en igual cantidad de innings, su promedio de limpias fue de 3.25 carreras limpias.