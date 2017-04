Gladiadores por su cuarta pegada

Foto: Cubahora

Una vez más la sala polivalente 19 de Noviembre de la capital pinareña estará lista para, del cinco al 10 de mayo, acoger la segunda fase de la Cuarta Serie Nacional de Boxeo, con la participación de las seis escuadras de la zona occidental.

Púgiles de Mayabeque, Artemisa, Isla de la Juventud, Matanzas, La Habana y Pinar del Río pugnarán por agenciarse una corona que hasta el momento le pertenece a los Gladiadores vueltabajeros luego de tres ediciones.



“No existe otra meta que no sea la de pelear por el cuarto cetro consecutivo”, afirmó Julio Lázaro Mena Díaz, jefe técnico de la academia provincial de boxeo.



“Algunos de nuestros hombres han llegado hasta aquí en buena forma, debido al tope que efectuamos ante la escuadra estadounidense de Pittsburgh; el resto no ha descuidado su forma desde que comenzó el año”, aseguró el avezado estratega.



Los combates comenzarán a las tres de la tarde con tres carteles diarios, comprendidos en la fecha del evento ya mencionada. El equipo pinareño fue abanderado esta semana en el estadio Capitán San Luis, precisamente ante la imagen del “mejor hombre de la guerrilla”, como lo calificara el Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara, tras conocer la noticia de la caída en combate de Eliseo Reyes.



“En la primera fase, celebrada en Matanzas, concluimos en el segundo lugar, pues por vez primera en estos certámenes, caímos ante La Habana, después de vencerlos en los tres años anteriores”, destacó el comisionado provincial de la disciplina Carmelo Hidalgo.



“En esta ocasión, se le permitió pelear a los hombres que integran el equipo nacional y aunque no es para justificar el resultado, tuvimos la poca suerte de no poder utilizar a Lázaro Álvarez, ni a Roniel Iglesias, enrolados en la séptima Serie Mundial de este deporte”, comentó el federativo.



Atletas de gran valía en la nómina local como el 49 kilos Lázaro Sequeff y el 69 Yasiel Despaigne, estuvieron ausentes en la primera vuelta por estar lesionados, pero esta vez sí podrán ser vistos por los aficionados que acudan a la polideportiva pinareña.



Se unen a ellos el mediano Loremberto Alfonso, ganador de sus cinco combates en la Atenas de Cuba, y el conocido Osnay Bencomo, también vencedor de todos sus pleitos y quien, por estrategia de la provincia, fue subido a los 81 kilogramos.



Otros púgiles importantes para las aspiraciones de los discípulos de Julio Mena serán José Izaguirre (60 kilos) y el ahora pesado Yasmani Rodríguez.



“En este nuevo formato de la Serie Nacional, hemos sido campeones porque se compite entre provincias donde prevalece el resultado colectivo por encima del éxito individual”, aseveró Mena Díaz.



“Hay que reconocer que en el segmento final de la competencia, nos reforzamos con atletas de otros territorios. Eso nos permite fortalecer las divisiones más débiles y hace a nuestra selección más difícil de vencer”, añadió.



La academia provincial de boxeo Abad Méjico en Pinar del Río tiene una matrícula de 24 atletas, junto a seis entrenadores, quienes realizan un trabajo conjunto en pos de alcanzar resultados sobresalientes en los eventos en que se participa.



No se puede pasar por alto que la consolidación del deporte de los puños en la más occidental de las provincias es fruto del serio trabajo que se hace desde la base con las categorías menores.



Además, es justo destacar la excelente visión de los entrenadores de la Eide para captar a los bisoños de mayor perspectiva en la disciplina.



Desde las edades tempranas, sin la dedicación de los alumnos junto a la labor que hacen con ellos los preparadores, no existirían los buenos dividendos en las categorías mayores.



Por último, Hidalgo informó que por los recientes resultados de la provincia en este deporte, Pinar del Río será sede, en 2018, de todos los eventos nacionales que tenga el boxeo cubano en sus diversas categorías.