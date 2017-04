Raciel Sánchez: el premio a la constancia

No pocas veces una buena cantidad de aficionados me ha preguntado si Raciel Sánchez, actual entrenador de picheo del equipo pinareño de béisbol, se desempeñó como lanzador en nuestros clásicos nacionales.

Y la pregunta no viene dada por la duda de su capacidad o resultados obtenidos, pues el fruto de su trabajo le ha premiado como merece; desde llegar a la Serie de Oro y ser campeón con el “tsunami”, hasta entrar por la puerta ancha a la selección nacional en el 2012 y permanecer en la misma hasta la fecha. Solo que, a pesar de haber pasado por ellas, la afición no lo recuerda.



Consolareño y a mucho orgullo, como él mismo me dice, accede a conversar sobre temas que, repito, el público se pregunta constantemente:



“Dentro del béisbol, fue el área de los lanzadores lo que más me llamó la atención aunque en la Eide jugaba como receptor y segunda base. Comprobé que como picher me iba a ir mejor y formé parte de los equipos pinareños que asistieron a los Juegos Escolares. En materia de categorías mayores, estuve con Vegueros en las dos primeras Ligas de Desarrollo que dirigió Alfonso Urquiola; ya después del segundo año una lesión en el hombro de lanzar me impidió continuar mi carrera”.



¿Y qué fue de Raciel en todo ese tiempo hasta la Serie Nacional?



“Determiné seguir siendo útil al béisbol, ya entonces como entrenador y comencé a trabajar en Consolación del Sur con varios preparadores de experiencia, transité con equipos de la categoría 11-12 años y también en el béisbol femenino. Después en el 2004 partí a la República Bolivariana de Venezuela hasta el 2006 y al año siguiente me desempeñé como entrenador de picheo del equipo consolareño en la Serie Provincial de esa temporada y también del que nos representó en el 2008 en la Liga de Desarrollo”.



Llegó entonces la 50...



“Te digo algo; como bien dijo Alfonso en una entrevista, el trabajo que empezamos a hacer con ese equipo era para ver los frutos en quizá, dos años, pero la Serie fue caminando y los muchachos comenzaron a creer que la posibilidad de ganar no era un sueño”.

Y pusieron alma, corazón y vida para darle a este pueblo un alegrón que no esperaba.



“El quinto lugar alcanzado ese año en picheo colectivo (5,06), fue solo un reto y una meta para proponernos bajar ese promedio en limpias, aspecto que logramos en la temporada siguiente cuando terminamos con 3,89, aunque el hecho de no clasificar a la discusión del título, empañó quizá el resultado”.



Cuando Raciel inició de niño su faena en el montículo, soñaba como todos en vestir el uniforme del equipo Cuba.



La lesión mencionada al inicio de esta entrevista frustró la ilusión del “guajirito” consolareño. Pero lo que fue capaz de cosechar con su ardua labor como entrenador de picheo, se convirtió en premio en el 2012.



“Fue el año que entré como entrenador de la selección nacional y me he mantenido hasta el 2016. La experiencia ha sido más que valiosa, porque ya he participado en tres topes Cuba- Estados Unidos, dos en La Habana y uno en ese país.



“Estuve en un torneo en Holanda, dos topes Cuba-México, en el centroamericano 2014, Panamericano 2015, Premier 12 de 2015, Serie del Caribe 2015, y en un tope en Colombia 2015, así como con Ciego de Ávila en la Serie del Caribe de 2016. Eso para mí es todo un arsenal de gran peso para que lo adquiera la nueva generación de serpentineros que va saliendo”.



Te has preocupado mucho por la superación...



“Imagínate, no solo tu experiencia vivida en el box basta para enseñar a un muchacho a ser buen picher. El mundo avanza y se desarrolla a una velocidad indescriptible y los conocimientos teóricos son fundamentales para lograr resultados. Por eso no olvidaré jamás la posibilidad que tuve hace algún tiempo de asistir a México a un Seminario Internacional en la Academia del equipo azteca Piratas de Campeche.



“En la capital del país, también he recibido e impartido seminarios de picheo, a los que han asistido personalidades y entrenadores de gran valía y reconocimiento como Frangel Reynaldo, Julio Romero, Jesús Guerra, y sobre todo, Nelson Ciero y Pedrito Pérez, preparadores de una etapa inolvidable de lanzadores de primer nivel”.



¿A quienes agradeces el haber llegado hasta aquí?



“Son unas cuántas personas. No sería justo si pasara por alto, en primer lugar, a ese gran médico que es Andrés Cañarte. Él me sugirió que para armar mis herramientas como entrenador, fuera para el Instituto Superior de Cultura Física de La Habana. Me dijo, 've todo lo que pasa con el lanzador, aprende de picheo'.



“Resaltar que el primer director de equipo que tuvo confianza en mí para que integrara la selección de Pinar del Río fue el Señor Pelotero Luis Giraldo Casanova, eso fue en la temporada 48. A Casanova tengo que agradecerle muchísimo porque vio en mí esas potencialidades.



"Después en la serie 50 Alfonso Urquiola me propuso con todo criterio que fuera el entrenador principal del equipo, por primera ocasión. Y (sonríe), aunque para muchos aficionados resulta un hombre polémico, no puedo dejar a un lado a Víctor Mesa. Fue el primer director que me llamó al equipo Cuba como entrenador de bullpen”.



Raciel Sánchez Echevarría es licenciado en Cultura Física y máster en Actividad Física Comunitaria. Cuando días atrás, este semanario publicó la nómina de la preselección pinareña de béisbol que se prepara para la venidera Serie 57, hicimos alusión a algunas glorias deportivas que se han sumado al entrenamiento aportando todo lo que saben a la joven generación y muchos lectores se alarmaron al no ver el nombre de Raciel Sánchez, pero devolvemos la tranquilidad a los que interpretaron que este moreno no acompañaría a Pedro Luis Lazo en la venidera contienda.



El amplio y brillante historial que exhibe lo mantiene al frente de un cuerpo de lanzadores único de su tipo en los clásicos domésticos del pasatiempo nacional.