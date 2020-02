La coma (,) antes de la y

Dentro de una oración se escribe coma para separar elementos en serie que tienen una misma categoría gramatical: “Asistieron al evento profesores, alumnos, padres de familia”; “Cumplió sus objetivos: estudiar en el extranjero, graduarse, casarse con la chica de sus sueños”.

Cuando el último elemento de la enumeración va introducido por una conjunción copulativa, no se escribe coma delante de ella: “Compró zapatos, carteras, ropa y joyas”;” Realizó muchas actividades durante el día: cortó el césped, limpió la casa y lavó la ropa”.

No obstante, el uso de la coma antes de la conjunción y es necesario, en ciertas situaciones, para organizar el discurso y facilitar su comprensión: cuando el enunciado que precede a la conjunción no corresponde gramaticalmente con los elementos seriados por tratarse de una conclusión o consecuencia:

“Miró al público, tomó sus apuntes, cogió el micrófono, y empezó a exponer con algo de nerviosismo”. “Tomó las llaves, el abrigo y su maletín, y salió despavorido”.

Aunque no es obligatorio, es usual colocar una coma antes de la conjunción y cuando el enunciado que le precede es relativamente extenso:

“Por las mañanas, solía correr por el litoral acompañado de su gran amigo, y regresaba listo para empezar a trabajar”.

Cuando la conjunción y tiene valor adversativo (equivalente a pero), puede ir precedida de coma: “Le advertí que no tomara bebidas heladas, y no me escuchó”.

Debe escribirse coma delante o detrás de la conjunción y si inmediatamente antes o después hay un inciso o cualquier otro elemento aislado mediante comas:

“Corrige los errores, Daniel, y agrega otros ejemplos”. “Tendrás que pasar por una entrevista y, por supuesto, aprobar el examen escrito”.

Cuando en una oración compuesta los elementos seriados se separan unos de otros por punto y coma, se coloca coma antes de la conjunción que introduce el último de ellos: Mateo estudiará Derecho; Raúl, Ingeniería; Susana, Medicina, y Victoria, Periodismo.