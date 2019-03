Dudas de uso: Barajar, usos adecuados

Aunque el significado del verbo barajar ha implicado tradicionalmente que lo que se mezcla o considera son varias cosas (“baraja varias fechas electorales”), cada vez se emplea más cuando solo se hace explícita una opción (“baraja adelantar las elecciones”), lo que no resulta censurable.

En los medios de comunicación es habitual encontrarse frases como “La organización baraja la posibilidad de cambiar el lugar de celebración de la gala”, “El espacio se grabaría en Pinar del Río, aunque también se baraja la idea de viajar a otras provincias del país” o “Parece ser que la compañía está barajando lanzar un nuevo estreno original”.

En el Diccionario Académico, barajar se define como “en el juego de naipes, mezclar unos con otros antes de repartirlos”, significado que dio lugar al valor figurado de “considerar las varias posibilidades o alternativas antes de tomar una decisión”.

No obstante, el uso de barajar para hacer referencia a una sola cosa es cada vez más frecuente y no resulta censurable, ya que cuando se está considerando algo, como puede ser cambiarse de domicilio, siempre están implícitas dos posibilidades que se sopesan: la de hacerlo y no hacerlo, o, siguiendo el primer ejemplo tomado, la de celebrar la gala en el mismo lugar y la de cambiar de sitio.

Por otra parte, también podría suponerse que con el verbo barajar se está produciendo un desplazamiento semántico o de significado a “considerar una sola posibilidad o alternativa”.

Pero cuando lo barajado es solo una cosa, se recuerda que pueden emplearse asimismo otros verbos como pensar en, considerar, estudiar, plantear(se) o sopesar.

Así pues, en los ejemplos iniciales, aunque válidos, también podría haberse escrito “La organización estudia la posibilidad de cambiar el lugar de celebración de la gala”, “El espacio se grabaría en Pinar del Río, aunque también se considera la idea de viajar a otras provincias del país” y “Parece ser que la compañía está planteándose lanzar un nuevo estreno original”.