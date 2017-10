Dudas de uso

Infestar o infectar



El verbo infestar se refiere a la invasión de un organismo o ser vivo por otro organismo como plagas o parásitos. Infectar, por su parte, se emplea para denotar la invasión de un microrganismo como virus o bacterias, en un organismo o ser vivo.



Debido a sus similitudes, tanto en la escritura como en el sonido, y a su relativa proximidad semántica, infestar e infectar son verbos que tienden a ser confundidos; sin embargo, no son palabras que puedan ser consideradas sinónimas.



Incluso, hay personas que piensan (y están equivocadas), que infestar es una forma incorrecta de escribir el verbo infectar.

Cuándo usar infestar



Infestar es un verbo que se utiliza para referirse a la invasión de un organismo (plagas, parásitos, etc.) en otro organismo o ser vivo, causando perjuicios. Asimismo, puede utilizarse para con el sentido de causar daños o estragos sobre algo, o para hacer referencia a la muchedumbre de personas o cosas que colman un lugar. Suele construirse con la preposición de.



Por ejemplo:

• El perro está infestado de parásitos.

• Los delincuentes infestaban el barrio.

• Este pueblo está infestado de ratas.

• Los manifestantes infestaban las principales calles de la ciudad.

Cuándo usar infectar



Infectar es un verbo que se emplea para referirse a la invasión de un microorganismo patógeno (virus, bacterias, etc.) en un ser vivo u organismo. También se utiliza con el significado de corromper con malos ejemplos a otra persona.



Por ejemplo:

• Me he cortado con un cuchillo y se me ha infectado la herida.

• Estaban infectados por una ambición insana.