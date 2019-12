¿Sabes qué son los mega relámpagos?

Son muchos los fenómenos de la naturaleza que nos provocan asombro e inducen a la interrogante de cuál será el límite para el poder y la magia de nuestro mundo.

Hoy te hablaremos de uno en particular que de seguro habría captado el interés del imponente Thor, el dios del trueno de la mitología nórdica.

Todos conocemos a los relámpagos. Muchos le temen, pues es conocido que esas enormes descargas eléctricas pueden acabar con la vida de una persona, y de hecho lo recomendable es protegerse de ellos para evitar un desenlace fatal.

¿Te imaginas alguno que supere los 100 kilómetros de longitud? Investigaciones recientes afirman que estos “mega relámpagos”, son más comunes de lo que pudiera pensarse, lo que a diferencia de los rayos comunes, ocurren en las capas altas de la atmósfera, muy por encima de las nubes.

De estos hay dos registros recientes. Uno en 2017 y otro dos años después, en 2019. El primero ocurrió en Estados Unidos se extendió a lo largo de de varios estados del país norteamericano: Texas, Oklahoma y Kansas. Alcanzó los más de 500 kilómetros, y ello lo situó a la cabeza de los registros como el el rayo más grande y poderoso.

El segundo se registró en Brasil y llegó a alcanzar los 673 kilómetros de largo, de acuerdo con datos no publicados del satélite GOES.

No obstante estas son cifras discutibles según los especialistas puesto que, por ejemplo, el megarelámpago de 2017 no fue confirmado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y ello le resta la posibilidad de convertirse en un récord mundial oficial.

Especialistas como Walter Lyons de FMA Research en Fort Collins, Colorado, explican que estas cifras pueden ser cuestionadas dada la gran probabilidad de que se produzcan megarelámpagos aún más largos.

Comúnmente pensamos que los rayos solo pueden moverse verticalmente, sin embargo también se expanden de manera horizontal.

Es ahí cuando adquieren una distancia descomunal digna de haber sido creada por la poderosa magia de Thor y reciben el nombre de megarelámpagos.

A ciencia cierta aún no se ha podido determinar exactamente cuál es la mayor longitud que pueden alcanzar. Los rayos fueron medidos en mesoescala por primera vez en la historia, en la década de 1950. No obstante es un fenómeno del que todavía los meteorólogos no han podido apreciar toda su capacidad.

Hasta dónde podrían llegar estos megarelámpagos es una cuestión que nadie sabe aún. Muchos piensan que podría existir alguno que supere los más de 1000 kilómetros, pero es algo que la ciencia no ha podido probar.