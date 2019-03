¿Un restaurante submarino?

Fotos: Reuters.

De seguro has escuchado sobre disímiles restaurantes cuyas características dejan con la boca abierta, y no me refiero solo al apetito que puedan despertar en los comensales los deliciosos platillos. Estos lugares van más allá de la simple degustación de comidas y se convierten en verdaderas experiencias sensoriales.

Sus creadores llevan al límite la imaginación: en uno debes comer completamente a oscuras, en otro lo haces suspendido en una mesa gigante a 50 metros de altura, colgado de una gran grúa, está el que usa como platos el cuerpo de una persona, también puedes encontrar un restaurante convertido en cárcel y aquel en que te sientas en sillas de ruedas alrededor de una mesa de quirófano y bebes un cóctel en una bolsa de suero.

Sin dudas se trata de convertir la simple ingestión de alimentos en una aventura de otra dimensión. Hoy te hablaremos de uno que les entrega a sus comensales sabores muy “profundos”.

Se trata de “Under” (debajo en inglés, maravilla en noruego), el primer restaurante submarino de Europa, ubicado en la costa de Noruega. La estructura consiste en un prisma rectangular de 34 metros ligeramente sumergido a cinco metros bajo el mar.

La parte superior está cubierta de madera. Al comedor, con una capacidad para 40 personas, se accede por una escalera que baja 8 metros. Allí fue colocado un enorme ventanal que ofrece una vista completa del océano.

No abrirá sus puertas hasta el próximo abril, pero más de 7000 clientes ya han realizado sus reservaciones.

Su carta menú será a base de la vida silvestre local capturada de manera sustentable e ingredientes tomados de los alrededores, como el junco bastardo marino, rábano de mar y col rizada marina, entre otros.

Además de restaurante el sitio funcionará como un centro para la investigación marina. De acuerdo con los diseñadores, el edificio fue construido de manera tal que se adapte al ambiente natural. También tienen la intención de que funcione como un arrecife artificial que albergará plantas. Se atraerán siempre a los peces cercanos para que mientras disfrutan de excelentes platillos, los invitados puedan admirar la vida marina circundante.