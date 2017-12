¡A patinar!

Por estos días las bajas temperaturas han llegado para quedarse. Fue necesario desempolvar los abrigos y decirle adiós al intenso sol del verano.

En nuestro país, típico de su clima, no existen esos paisajes nevados, casi mágicos, que parecen sacados de cuentos fantásticos. No obstante, y para estar a tono con las temperaturas, hoy he decidido mostrarte las pistas de hielo naturales más bellas del mundo.



En el invierno, son muchos los lugares que se transforman de simples paisajes, a paraísos invernales. Los lagos y ríos llegan a convertirse en hermosas pistas de hielo natural. Seguidamente te mostramos algunas de las más impactantes.



El lago de Joux, Suiza



Lago Louise, Canadá



Lago Minnewanka, Canadá



Lago Shichahai en Beijing, China



Lago Vanern, Suecia



Lago Weissensee en Austria



Laguna de Westchester en Anchorage, Alaska



Tignes en Francia



Torre de Londres, Inglaterra