¿A las esponjas también les gusta la playa?

La interrogante no tendrá respuesta, pero es quizás lo que muchas personas se estén preguntando ante la misteriosa aparición de miles de bolas amarillas con la superficie esponjosa, a lo largo de 30 kilómetros de playa en la Costa de Ópalo, al norte de Francia.

Se desconoce cómo fue la llegada o la fuente de invasión de las visitantes que asemejan a la espuma de polieturano, material utilizado como relleno para sofás, colchones, cojines, etcétera.



Los expertos encargados de identificarlas han descartado la posibilidad de que sean esponjas orgánicas que se encuentran en el mar o la espuma de poliuretano hecha por el hombre.



Las muestras fueron enviadas a un laboratorio, donde serán examinadas para su identificación. Por el momento, los científicos especulan que las bolas no son tóxicas. No obstante aún se desconoce si son seguras y pueden ser tocadas.



Jonathan Hénicart, presidente de la organización Sea-Mer, que lucha contra la contaminación de las playas, declaró que “Cuando las tocas son un poco grasosas. Son frágiles pero no se desmoronan fácilmente. No tiene un olor específico y no sabemos si son tóxicas, por lo que deberíamos evitar el contacto con ellas.”



Mientras duren los estudios serán estas extrañas esponjas quiénes se adueñen de la playa, pues hasta tanto no quede esclarecida su procedencia muchos serán los bañistas que, por precaución, busquen otros maneras para refrescarse del calor.