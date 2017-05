¿Cuántos tipos de pastas existen?

Si eres un amante de la cocina italiana, de seguro esta curiosidad te encantará, además de abrirte el apetito. Quién no las ha cocinado o comido alguna vez, y es que por un lado son muy sencillas de preparar (la mayoría están listas tras 10 minutos de cocción) y por otro ofrecen la posibilidad de combinarlas con un sinfín de salsas, verduras y carnes, lo cual les permite abarcar todo tipo de gustos.

Son muchas las teorías que giran alrededor de su origen. Algunos investigadores adjudican el descubrimiento a Marco Polo en el siglo XIII, el cual la introdujo en Italia de vuelta de uno de sus viajes a China, en 1271.



En la cocina italiana existen cientos de tipos. Hoy te ofrecemos las que más se han popularizado en todo el mundo.



1. Las primeras son definitivamente los espaguetis, quizás los más populares. Son delgados y circulares, y se pueden acompañar con salsas como la carbonara y la bolognesa. Solo hay que tener cuidado al prepararlos para que no se partan y tengan el tiempo exacto de cocción.



2. Le siguen los tallarines. Son más achatados y anchos (de 8 mm). Se comen, generalmente, con tuco o con salsa al pesto.



3. Los fetuccine lideran las pastas largas de tipo cintas. Es chata y elaborada básicamente con harina y huevo, a diferencia de las anteriores que no son con huevo. Su preparación más famosa son los “fettucine a lo Alfredo”, una salsa blanca con base de leche.



4. Linguine o linguini. También son una pasta tipo cinta y, generalmente, se utiliza en preparaciones que incluyen pescado o mariscos.

Es un poco más gruesa que un espaguetti, pero más delgado que un fettucine.



5. Fusilli o tornillos. Esa es precisamente su forma: tornillos, y permite una interacción entre los ingredientes, así que se usa en recetas donde pueden distinguirlos. Esta es una de las pocas que tienen forma. Otras muy populares son los farfalle (en forma de corbatas o pajaritas), los lumache o caracoles, y los campanelle o campanitas.



6. Ñoquis. Son preparados en base a papa (en algunos lugares a plátano o yuca) y no harina. En algunos lugares es común comerlos el día 29 de cada mes por una tradición antigua y muchas veces se comen con salsa de tomate.



7. Macarrones. Forma parte de la pasta tubular, es decir, aquella con forma de tubitos. Frecuentemente se prepara con queso.



8. Canelones. Esta es una de las patas que pueden rellenarse. Se emplea a menudo en la cocina italiana para hacer platos con carne picada, verdura, requesón y espinacas o incluso pescado en su interior.



9. Ravioles. Esta es una pasta que ya viene con el relleno incluido, que puede ser carne, pollo, verduras, ricotta, entre otros. Son cuadraditos y pueden venir en diversos tamaños, aunque no suelen ser muy grandes. Su versión redondeada es conocida como sorrentinos y en forma de media luna como capelettis.



10. Lasagna. Es otra pasta que puede usarse con relleno aunque en realidad se trata de una preparación en capas. Lo más complicado es lograr una cocción exacta y colocarlas una tras otra para que luego puedan hornearse. Como las otras pastas de relleno, se mezclan con una gran variedad de ingredientes, como carne, espinacas, pollo, etc.