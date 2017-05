Para saber más de los delfines

Los delfines son unas criaturas mágicas y tiernas. Atraen la atención de todos, y es que quien no habrá deseado alguna vez acariciarlos y darse un baño con ellos. Son protagonistas de varios libros, películas, historias reales. Y destacan por estar dentro de las criaturas más inteligentes del reino animal.

Es por ello que de seguro disfrutarás conocer algunas curiosidades sobre esta popular y carismática especie, símbolo de alegría y libertad.



• Son muy sociales entre ellos y les encanta cazar, jugar y nadar juntos. Grandes grupos de delfines pueden tener un mínimo 1000 ejemplares.



• La especie "nariz de botella" se caracterizan cazar y cavar en el fondo marino y entre las rocas, para ello no usan su boca o pico y de esta manera evitan hacerse daño. En su lugar se enseñan entre ellos a usar los materiales que van encontrando mientras nadan.



• Otra de sus rasgos más llamativos es su inteligencia. Su cerebro es increíblemente similar al cerebro de un ser humano.



• Dependiendo de la especie, el proceso de gestación de un delfín puede durar hasta 17 meses. Las madres delfín suelen ser muy cariñosas, expresivas y protectoras, y no se separan de sus crías.



• Pueden ver casi perfectamente tanto dentro como fuera del agua, sienten muy bien a través del tacto, y aunque no tienen sentido del olfato, su oído lo compensa por completo, dado que pueden escuchar frecuencias 10 veces el límite superior de los seres humanos adultos.



• Son descendientes de mamíferos terrestres que regresaron a las aguas hace más de 50 millones de años.



• Sienten dolor y pueden llegar a sufrir de estrés, incluso se dice que tienen conciencia de su propia mortalidad. Al tener conocimiento del momento en que morirán, algunos prefieren tomar las riendas por su cuenta y cometer suicidio. Las formas más comunes son: chocarse de golpe contra algo, dejar de comer y respirar.



• Para comunicarse utilizan un método muy desarrollado y sensible llamado "ecolocalización", el cual funciona para navegar largas distancias por mucho rato, mandar señales para encontrar presas, evitar obstáculos y depredadores.