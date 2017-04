Curiosidades sobre moda que no sabías

La moda es algo que queramos o no, está presente en nuestras vidas, y en cierta manera determina quiénes somos, o al menos la cara que le mostramos al mundo. No nos define, pero sí juega un papel fundamental, pues la manera de vestir, de peinarnos y arreglarnos en general, forma parte de nuestra identidad. Unos se sienten cómodos con algún tipo de prenda más al estilo clásico, otros prefieren lo moderno. Muchos no le pierden pie ni pisada a los últimos gritos de la moda, y algunos adoptan un estilo único sin tener en cuenta los constantes cambios que ocurren. Pero más allá de estilos, colores y formas, lo más importantes es sentirnos bien con nosotros mismos. Hoy te regalamos algunas curiosidades sobre la moda que quizás no sabías.

En la antigüedad, al no existir modelos ni pasarelas, los diseñadores mostraban sus prendas en pequeñas muñequitas.



Una prenda es considerada como vintage si data entre las fechas 1920 a 1960, después de esta fecha recibe el nombre de retro.



En el siglo XV las mujeres embarazadas estaban muy de moda, tanto así que incluso algunas se colocaban almohadas en sus vientres para parecer embarazadas.



En el siglo XVIII las mujeres se depilaban las cejas y algunas veces las reemplazaban con pelo de rata.



El perfume Chanel No. 5 fue llamado así ya que esta fue la quinta prueba de olores fue la que más le gustó a Coco Chanel y a Ernest Beaux (el creador de la fragancia). Se estima que se vende aproximadamente una botella de este perfume cada 30 segundos.



La ropa infantil comenzó a diseñarse alrededor de 1900. Anteriormente los niños vestían como adultos, inclusive a las niñas se les obligaba a utilizar corsés. Todo esto cambió gracias a la diseñadora francesa Jeanne Lanvin, quien comenzó a diseñar ropa para su hija y pronto comenzó a llamar la atención de muchas personas, con lo cual además de adquirir fama para su marca, cambió la industria de la ropa infantil.



Hoy cada quien es libre de vestir el color de ropa que prefiere, pero siglos atrás los colores se usaban según el estatus social al que se pertenecía.



No fue hasta el siglo XIX que se crearon, en Filadelfia, los zapatos adecuados para el pie izquierdo y el derecho.



Una mujer común gasta casi siete años de su vida en compras.



Hace aproximadamente 60 años, las personas eran supervisadas y los trajes de baño eran medidos por un oficial, pues tenían que cumplir con un código de decencia.



El rey Luis XVI decretó durante su reinado que cada año debía cambiarse de vestuario en Fancia.



Los jeans fueron fabricados en sus inicios para ser el uniforme de trabajadores mineros.



Los tatuajes y perforaciones vienen de la prehistoria, el hombre se los hacía para impedir que los espíritus entraran a su cuerpo.



La moda de las mujeres muy delgadas en pasarela comenzó en los años 60 comenzó con la modelo Leslie Lawson, más conocida como “Twiggy”, pues ella impactó en los desfiles al diferenciarse por su poca masa corporal.



La vestimenta de los egipcios consistía en pocas prendas, las cuales debido al clima cálido, eran por lo general de lino y algodón.