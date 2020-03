Música porteña en el corazón de un pinareño

Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro.

Enrique Rivera Cuní conoció su vocación por la música cuando apenas tenía 14 años y escuchó unas canciones de Carlos Gardel. Desde ese momento comenzó a interpretar el tango arrabalero rioplatense y la milonga sentimental.

«Mi atracción por el género comenzó en 1958, a raíz de una huida que hicimos un grupo de jóvenes que estábamos en el antiguo cine Riesgo, hoy Saidén, apoyando a integrantes del Movimiento 26 de Julio. Tuvimos que correr por la calle Martí abajo y nos hicieron una encerrona dos carros patrulleros, cada cual salió como pudo. Yo no paré hasta la carretera de La Coloma, me colé en un bar que había pegado a la línea del ferrocarril, y en ese momento en la vitrola se escuchaba un tango que no se me olvidará nunca, era Madre hay una sola, de Carlos Gardel, y se me fue el susto que traía.

«Llegué a mi casa y al día siguiente oí un programa llamado Así cantó Gardel. Empecé a escuchar esa música por la radio. Las letras de aquellos tangos me impactaron, los tarareaba, hasta que un día me puse a cantarlos y me salieron unos cuantos. Tenía 15 o 16 años y los muchachos del barrio iban a verme interpretar los temas.

«Ya desde la escuela primaria tenía mis dotes de cantante, entonces vi que con el tango la gente se me acercaba y me hicieron entender que lo hacía bien».

Enrique posee una voz cautivadora como no se le ha escuchado a nadie en Pinar del Río, una amplia cultura sobre este género, exquisita afinación cuando interpreta y una impecable dicción, lo que hace el disfrute de quienes deciden pasar un rato de esparcimiento en sus peñas en la casa de cultura Pedro Junco.

Antes de subir al escenario, llega al público, saluda a conocidos y amigos, le solicitan temas. Este cantor del pueblo no solo interpreta tangos y milongas, tiene seleccionado un buen repertorio de boleros y canciones, fundamentalmente piezas antológicas de los grandes compositores cubanos, por lo que es también un eterno defensor de nuestra música.

«En sí soy de formación lírica, fui cantante lírico con el profesor Miguel Núñez. Integré el coro de la CTC en la provincia, él nos preparaba. Aparte de eso canto boleros y soy muy amante de la música cubana y de figuras como Barbarito Diez y otros que ya ni se ponen por la radio.

«Es un crimen lo que se hace con la música. Es importante que se divulgue para que la juventud sepa y entienda lo grande que es. Hay cantantes internacionales que se han vuelto millonarios con temas de autores de esta Isla y aquí la juventud ni los conoce».

Actualmente, Enrique Rivera se presenta en el municipio de San Luis, en las casas de abuelos de Pinar del Río, en la peña del cine club Jorge Negrete, en el área de El Parqueo, la peña de los combatientes y en la casa de cultura Pedro Junco en los espacios Recuerdos del ayer, Noche de tradiciones y en la peña Toda América, de la cual es anfitrión.

«Nunca he abandonado el tango por el respeto y la admiración que siento por el Che, por eso no quiero que desaparezca en la provincia».

Como tornero mecánico trabajó para poder criar a sus hijos. Uno de ellos es Mayito Rivera, considerado una de las grandes voces de la música popular cubana. «Dicen que el talento se hereda y él reconoció que es real que lo que posee en la voz es herencia mía».