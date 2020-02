Un bosque de sueños desde la narración oral

Los integrantes de la compañía Bosque de sueños incursionan en varias manifestaciones del arte a través de la narración oral. / Fotos: Dainarys Campos Montesinos.

Narrar oralmente no es hablar en voz alta ni hacer un cuento tal cual está escrito, es interpretar un texto y llevar el mensaje de forma tal que atrape al público; es comunicar, enseñar, entretener…

Mirta Bárbara Martínez Mena no llegó a la narración oral por casualidad. Su padre fue un gran orador y además escritor para niños, por eso tal vez en sus genes está el don de tocar corazones con la palabra, pues en el 2012 obtuvo el premio nacional de Narración Oral y el pasado año resultó ganadora en un evento internacional celebrado en La Habana.

Ahora es la presidenta de la cátedra de la especialidad en la provincia, y aunque vive en San Juan y Martínez, el vicepresidente radica en Sandino y el otro equipo en Pinar, asegura que lo importante es que el trabajo salga.

Desde su labor como bibliotecaria y vinculada a la extensión comunitaria y a la promoción de la lectura, comenzó junto a otros compañeros a rescatar las lecturas de tabaquería.

«Eso fue hace ya 18 años, me gustó el trabajo como lectora y llegó un momento cuando en vez de leer me aprendía las historias. Vi que al contarlas llegaban mejor al público y así comencé a narrar, me categoricé y después pasé la escuela internacional que dirige Elvia Pérez.

«Siempre escojo a escritores pinareños. La literatura nuestra hay que darla a conocer, sobre todo uso textos de Nersys Felipe, Nelson Simón y Alberto Peraza, además del libro La noche, de Excilia Saldaña, que tiene muchos valores».

Asegura que es un trabajo que lleva mucha preparación y técnica, y aunque los niños son su público más frecuente, también narra para adultos, especialmente fábulas de Esopo y reflexiones.

«Es algo que vas consolidando poco a poco, tienes que hacer el texto tuyo y nunca dejar de estudiar. Cuando trabajas en lo que te gusta, se hace un hábito que no te puede faltar. He luchado mucho para que en este pueblo exista ese espacio infantil que hacía falta, pues cuando regresas de otros lugares y ves que los niños de aquí no cuentan con él, es difícil».

Quizás ese fue el incentivo para que en el 2016 creara la compañía infantil Bosque de sueños y desde San Juan y Martínez llevar arte a las comunidades.

«Es un proyecto en el que están insertadas todas las manifestaciones artísticas pero que parte de la narración oral. Empezamos con 17 niños, ahora hay 12 de diferentes centros, algunos de secundaria y otros de primaria. Después de las cinco de la tarde y hasta las siete ensayamos en la Casa de Cultura y los primeros sábados del mes nos presentamos».

La Feria de Libro y el evento Río de cuentos que sesiona en Consolación del Sur, son también espacios en los que estos niños demuestran que desde los territorios mucho se puede hacer cuando hay talento y disposición.

Mirta permanece incansable, su amor por la oralidad y la lectura es la base sólida que ayuda a erigir la cultura local que muchas veces permanece relegada. Allí en la biblioteca de San Juan y Martínez ella ayuda a crear un bosque de sueños.