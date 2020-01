Lo encontré en las afueras del Mercado Agropecuario Estatal de San Juan y Martínez. Sentado en un banco vende las bolsas de nailon que no puedes a veces encontrar en las tiendas. El flujo no cesa, uno tras otro los clientes hacen que la conversación con Ramón Donato Garzón Rivera se torne intermitente pero interesante.

Casi nadie lo conoce por ese nombre; sin embargo, al decir «Titino» cualquier lugareño enseguida dice que fue quien puso las manos de Angá en los cueros. A sus 72 años, el pelo blanco que deja brotar en su barba contrasta con el ébano de su piel, y le confieren a este tumbador, también patrimonio humano vivo, la imagen de sabio popular y parte de la historia de la rumba.

«Empecé desde niño tocando con latas de pera, luego como no teníamos tambores usábamos unos latones grandes de manteca que venían, hasta que al fin en la ferretería conseguimos unos barrilitos. Mi hermano los compraba a 10 y 15 quilos y les poníamos parches de cuero de carnero, pero como era muy débil se partía, entonces se los poníamos de buey. Yo pasaba por las zapaterías y me regalaban puntillas».

Tocaba en los barrios por las tardes. Aprendió con los rumberos que llegaban al pueblo desde Pinar del Río o de La Habana hasta que en la escuela fue seleccionado para estar en la banda.

«Cualquiera no podía tocar en la banda y más si eras de color, pero bueno... desde el primer día me captaron. Éramos solo cinco o seis negros.

«Con 10 años empecé en una orquesta viejísima, La Modelo, y no cobraba. Ya después me pagaban cuatro pesos en toda la noche.

Trabajaba desde las nueve hasta las cuatro de la madrugada, pero había que tocar el ‘se acabó’ que era a las cinco, entonces cogía mis cuatro pesos. Había aquí un blanco que me quería mucho y me decía: ‘Negro, recoge botellas y mete en la tumbadora’. Y así hacía, llenaba la tumbadora de botellas y luego las vendía a dos quilos cada una».

Cuenta Titino que después de la banda salió de la escuela y empezó a luchar: se fue a la cosecha de tabaco y luego a limpiar zapatos, hasta que empezó como estibador en Cubatabaco.

«Yo tocaba en aquellas comparsas grandes buenísimas de los carnavales, más tarde hicimos el grupo Los Alacranes, que dirigía Lando Guevara. Nos presentamos en el ‘Rita Montaner’, en el ‘Milanés’, en Consolación, San Cristóbal, Artemisa y de ahí llegamos a La Habana. Nos hospedaron en el hotel Comodoro, donde nos presentábamos. Figúrate, nosotros metidos en aquel hotel mirando los barcos pasar. De ahí nos llevaron a la Ciudad Deportiva, allí tocamos duro, estaba bueno aquello.

«Después vinimos para acá, algunos fueron a Argelia pero se pusieron un poco malas las cosas en el grupo y no pudimos salir. Y na’, seguí toda la vida aquí, con quien fuera me echaba la tumbadora encima y a tocar».

ANGÁ

«Ese muchacho se le escapaba a María Luisa, la madre, para El Sinsonte, el barrio de nosotros. Yo le ponía las manos en la tumbadora y le decía ‘toca’ y él empezaba, ahí dije ‘este va a salir bueno’. Creció, pasó por la escuela de arte y se fue para La Habana.

«Un día me dijo que estaba en la orquesta de Chucho Valdés y le dije ‘vas a ser uno de los grandes, porque pa’ estar con Chucho Valdés hay que tocar’. Yo me erizo.

«Me regaló una tumbadora que me daban un dineral por ella. Una vez vino el arreglista de Wil Campa y me quería dar 25 000 pesos. Le dije: ‘No la vendo’. Ya está desbaratada porque la presto; muchos me critican por eso, pero para qué la quiero si ya no puedo tocar.

Está desbaratada, pero toda-vía suena», dice entre risas.

Ya las manos de Titino no les sacan música a los cueros, pero su impronta está en la historia sanjuanera como aquel tumbador que le regaló a un niño virtuoso el camino de la rumba.