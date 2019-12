«La trova es una sola, la de siempre»

Su vocación no es casual. Desde pequeña, en su natal San Luis, estuvo rodeada de música: un piano en casa, los acordes del tres en el conjunto de sus tíos paternos, los boleros en la voz de cantante frustrado de su padre y el activo movimiento de la Casa de Cultura del municipio la acercaron cada vez más al universo del arte.

Ana Cristina Pozo / Foto: Silvino Corveas BecerraEste 2019 Ana Cristina Pozo celebra 45 años de vida artística. Sus composiciones e interpretaciones la han convertido en una de las figuras más destacadas del panorama musical vueltabajero. Con cuatro grandes premios en el festival Pedro Junco y otros galardones a lo largo de su carrera, no deja de crear y de creer en el poder de, como ella misma la llama, «la música del buen decir».

LLEGAR A LA MÚSICA

«Siempre estuve rodeada de músicos, de arte. Un día alguien compró una guitarra, que era muy difícil en aquel tiempo, y todos queríamos tocarla. Aprendí algunos acordes y empecé a hacer mis primeras composiciones hasta que llegó la Nueva Trova. No entendía absolutamente nada de lo que decía la letra de esas canciones. Las escuchaba, pero para mí no significaban nada.

«Recuerdo que en la radio ponían un programa en el que cantaban Jesús del Valle (Tatica), Carlos Más y Carlos Gómez. Lo que más me marcó fue haber escuchado Regalo número uno de Augusto Blanca en la televisión cuando existía el canal Dos. Eso me hizo enamorarme de la trova como tal.

«En 1972 fui por primera vez a un festival de la FEEM y en el ‘76 vino Vicente Feliú a crear el movimiento de la Nueva Trova aquí y me hice partícipe. Fui fundadora de la Asociación Hermanos Saíz, fui a los activos, a la primera jornada de la canción política... recorrí Cuba entera.

«En aquella época era algo novedoso, sobre todo el hecho de ver a una mujer tocando guitarra, haciendo sus propias composiciones. En el país había muy pocas trovadoras. Estaban Sara González, Emilia Morales, Gladita en oriente... y lógicamente siempre contaban con nosotras para asistir a los festivales.

«El público en ese momento reaccionó muy bien. Hasta fuimos plaza en 1977 de un festival de la Nueva Trova en el que vino el Grupo de Experimentación Sonora del Icaic, Pedro Luis Ferrer, todos los trovadores del país. Luego llegó un periodo de silencio. El movimiento no pertenecía a ninguna institución. No cobrábamos nada por lo que hacíamos. Después la UJC se hizo cargo.

«Surgieron muchos trovadores con inquietudes de decir y apareció la opción de la Asociación Hermanos Saíz, pero se fueron cerrando los espacios, pues había directivos que no entendían el género. Eso me obligó a tener que ir a un cabaré. Es algo que no desdeño porque aprendí muchísimo, y aunque era distinto, con un público distinto, empecé cantando Acuérdate de abril de Amaury Pérez y temas que tuvieran que ver un poco con ese contexto. Estuve cerca de 10 años haciéndolo sin dejar de crear y sin abandonar la nueva trova.

¿FATALISMO GEOGRÁFICO?

«Siempre hablamos de fatalismo geográfico. Ivette Cepeda lo decía en el concierto que nos regaló en el festival de la cultura pinareña. No hay tal fatalismo geográfico, creo que en la provincia podemos hacer cosas maravillosas, sencillamente lo que necesitamos es más apoyo y acompañamiento.

«El festival Nosotros demostró que las personas van a los espacios, pero se necesita promoción y organización. Lo que se hizo en ese evento no fue nada nuevo, es a lo que está acostumbrado el artista de aquí. Por eso hay que crear un incentivo alrededor de esos espectáculos para que el público asista. La Casa de Promociones Musicales nuestra está todo el tiempo cerrada y la Casa de Cultura se ha convertido en un lugar de ensayo.

«Ahora hay una dirección nueva en la Uneac que nos ha apoyado en todo, incluso, nos hemos ofrecido para hacer descargas en el patio de su sede de forma gratuita para que la gente vaya. Pinar del Río posee un talento exquisito. No tenemos que ir a La Habana, podemos hacer historia aquí».

¿Por qué nunca se fue para La Habana?

«A raíz de los festivales de la FEEM, sí me fui para La Habana, y las personas que estaban en el jurado me dijeron que me quedara. Hice pruebas en tres escuelas de música y en las tres suspendí, igual me quedé estudiando allá.

«Conocí a muchas personas e hice cosas, pero volví a mis raíces que es lo que me interesa. Me siento muy bien aquí. Y no es que haya sido rechazada por el público, pero a veces he tenido que estar un tiempo sin trabajar, pues las ofertas no se ajustan a lo que me gusta hacer. He estado un poco apartada, al punto de que piensan que me jubilé y que ya no canto.

«Recientemente hice un concierto y la respuesta del público fue maravillosa, eso me puso muy contenta. Pero al ser de San Luis faltó que me acompañaran algunas personas de allí que influyeron y determinaron mucho en mi carrera. No puedo hacer una celebración y olvidar de dónde vengo. Fue triste haber hecho un concierto sin ellos».

45 AÑOS DE MÚSICA

«Siempre fui inconstante con respecto a mis estudios y hasta en la música. Tuve momentos de renegar y decir ‘no voy a hacerlo más’, por soberbia o incomprensión, pero mis padres me apoyaron todo el tiempo. Lo más gratificante en estos 45 años es que ellos vieron el resultado de mis malcriadeces y de mi empeño.

«Sigo escribiendo. Para el próximo ‘Pedro Junco’ presentaré un tema, que no es nuevo, pero pienso que es la vía para que el público nuestro escuche a sus creadores. Pinar del Río cuenta con muy buenos compositores.

«No podemos pretender que lo que hacemos funcione de forma masiva. Por desgracia ha habido géneros de la música que han atentado contra eso. Aquí en Pinar quien más está padeciendo es el público bailador, no hay donde bailar. Todas las semanas no se puede montar un escena-rio en la calle para que venga una agrupa-ción. Además, las orquestas cuestan, pero, aun así, se traen de La Habana, mientras las nuestras se quedan sin oportunidades para trabajar. Existe una plaza que no está cumpliendo función alguna».

LA TROVA

«La trova es una sola, la de siempre, la de Sindo Garay, Manuel Corona. Goza de muy buena salud, de lo que no goza es de promoción.

«El hombre con la guitarra transmite mucho y a veces se desdeña en espectáculos, no entiendo el porqué. No soy directora artística, pero me he visto afectada con eso.

«Quisiera agradecer a las personas que me han ayudado durante estos años de carrera y al comité organizador del evento Nosotros que propició un concierto con músicos talentosísimos de la provincia y que deberían explotarse más. Sobre todo, le agradezco a mi familia, que es especial, sin ellos no hubiera logrado nada».