Pinareñas se llevan el lauro

Marcia Jiménez, en poesía, y María Caridad González, en literatura para niños y jóvenes, ganaron en la edición 31 del «Loynaz». / Foto: Tania Pérez.

Los resultados del concurso literario Hermanos Loynaz, en su trigésima primera edición, se dieron a conocer la pasada semana durante el festival de la cultura pinareña.

Con la participación de todas las provincias del país y más de 80 trabajos en competencia, el premio se quedó en Pinar del Río, algo que no sucedía hacía algunos años.

En la categoría de poesía, el jurado estuvo integrado por Ismaray Pozo, Alex Pausides y René Valdés y resultó ganadora Marcia Jiménez Arce, con el cuaderno Modus Operandi.

«Este es un libro que escribí hace algún tiempo. Ha circulado por otros concursos del país y había obtenido dos menciones, pero no me conformaba y decidí mandarlo al ‘Loynaz’. Sabía que en algún momento podía ganar un premio y me alegro que haya sido en mi provincia, porque se va a quedar cerca. Me resulta muy cálido tenerlo acá, distribuirlo, viajar con él.

«Hace muchos años que intentaba ganar, pues es uno de los concursos más prestigiosos del país. Estoy feliz por el jurado que es de lujo, personas que respeto mucho, y por el resultado que lo único que va a provocar en mí es trabajar con más ímpetu y seguir escribiendo poesía», refirió la también vicepresidenta de la Uneac en Pinar del Río.

En esta categoría se entregó una única mención al vueltabajero Osmany Echevarría por su texto Solipsismo bajo palabra.

En el caso de la literatura para niños y jóvenes, el jurado estuvo presidido por Maylén Domínguez, Javier Serrano (Valerio) y Lorenzo Suárez y el galardón fue para María Caridad González Martínez, por Había una vez un verso, una obra que mediante estrofas tradicionales reactualiza algunos cuentos clásicos infantiles con una visión crítica y humanista.

«Este es mi octavo libro y el primero de poesía para niños. Me divertí mucho haciéndolo. Hay obras que se sufren, pero esta la he gozado, es como un juego con los cuentos tradicionales, en el que hice mi propio cuento, y tiene mucho de sátira, de lo social, pero el objetivo es que al leerlo el niño se divierta.

«Ya había ganado un premio Loynaz en el 2011 con la novela Papá de cartulina y me siento muy feliz de que otra vez se haya quedado aquí y que hayamos sido dos pinareñas, precisamente en el marco del evento Nosotros», apuntó la autora.

En este apartado se entrega-ron dos menciones, una a Viejos misterios, de la villaclareña Ana María Pérez Hernández, y a Seis días para una semana larga, del granmense Maykel Paneque.

En narrativa, el jurado lo integraron Ulises Cala, Eduardo Martínez Malo y Sindo Pacheco, y el lauro fue para el villaclareño Edelmis Anoceto por Sala de lectura, mientras que se llevaron menciones Javier Rabeiro por La isla de los viejos, Manuel Roblejo por Todas las madrugadas y el pinareño Yasmany González por Marketing para suicidas.