Feria de Artesanía, ¿para Papá?

Foto: Vania López Díaz.

Es loable que el Fondo Cubano de Bienes Culturales haya materializado una Feria de Arte para Papá este 2019, que, por más, no queda anclada solo al escenario capitalino y se extiende a todas las provincias del país.

Su objetivo es la celebración del Día de los Padres y diversas fuentes anunciaron que las ofertas estarían centradas en la fecha, aunque habría varias propuestas económicas acordes a toda la familia que incluirían calzado, talabartería, ropa, productos textiles, muebles y orfebrería.

En la ciudad Pinar del Río, el evento sesiona en la Plaza del Artesano desde el lunes e integra los colectivos de creación que regularmente comercializan dentro de ese recinto expositivo.

Ahora bien, la feria ha transcurrido sin exaltaciones ni atractivos, pese a la calidad de las ofertas. La razón radica en que las estrategias de ventas y los productos no han cambiado; tampoco están personalizados en función de la fecha. Todo en Arte en Colón continúa inamovible.

¿Puede Papá usar unas sandalias de mujer, un short de jovencita o una flor de madera? Ojo, no quiero decir que estos productos tengan una factura cuestionable; son bellos en sí mismos y están bien ejecutados. Los tomo de ejemplo, de cómo pudieran tomar otros muchos productos, que hoy están a disposición del público en el marco de la Feria, para argumentar que son mayoría respecto a las verdaderas ofertas que existen para el público masculino.

No propongo una cacería de brujas contra la integración de productos utilitarios para todos los géneros y edades; lo que no debe ocurrir es que llamemos Arte para Papá a una feria donde sea difícil encontrar algo que ofrecerles a los padres. Además, ¿por qué el Fondo no ha marcado la diferencia entre “¿Arte para Mamá”, “Arte para Papá” y todos los días del año en el que expenden?

Puede que los artesanos no tengan suficiente materia prima para el desarrollo de sus trabajos, ello claramente repercute en la cantidad y en la variedad de productos presentados en diversos espacios provinciales y nacionales, pero, la escasez de productos no limita la caracterización de las ofertas. Incluso, no pone a prueba el ingenio y la creatividad de los hacedores para contribuir a la fecha.

Papá lo merece y el público busca ese “algo especial” para obsequiarle.