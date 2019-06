Las tenacidades de Miló

Juan García Miló. / Foto: Januar Valdés Barrios.

Por estos días el pintor y dibujante Juan García Miló expone en la galería Arturo Regueiro de la ciudad pinareña.

Graduado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en 1968 inicia su carrera con un premio en el XXIV Salón de Mayo, en París. Desde entonces ha participado en numerosos eventos y exposiciones colectivas; es fundador de la Uneac y su obra enaltece colecciones privadas dentro y fuera de la Isla. También ha recibido varios reconocimientos por su contribución al desarrollo de la pintura mural en Pinar del Río.

Bajo el título Intimidades y resistencias, Miló compendia una veintena de obras entre lienzos y dibujos, resultado de su trayectoria profesional durante la última década.

Con predominio del retrato, el artista nos lleva por un sendero calmoso y pautado con meticulosidad formal. El argumento de sus composiciones son las contradicciones esenciales de la vida, llevadas a planos alegóricos, que develan un proceso creativo lento, pensado en profundidad.

Algunos especialistas catalogan su estilo dentro del expresionismo, sin embargo, ha proclamado no seguir tendencias, no por ello deja de reconocer la influencia de este movimiento artístico de vanguardia en su producción plástica.

La imagen en Miló si bien emana de los escollos íntimos del ser humano, se resiste al “grito” de Edvard Munch o a la “intriga” de James Ensor, porque, aunque existe una clara tensión en sus personajes y situaciones, esa tensión es velada por la quietud entre colores apastelados.

Juan posee una imaginación introspectiva, una silenciosa forma de expresar ontologías que a veces puede resultar fría o ininteligible. No obstante, otro buen referente en la historia universal, Pablo Picasso, escribió: “Todo el mundo quiere entender el arte. ¿por qué no prueban a entender el canto de un pájaro? ¿Por qué amamos la noche, las flores, todo lo que nos rodea, sin probar a entenderlo? ...`un artista trabaja por necesidad, él mismo no es sino una brizna del mundo y no debería dársele más importancia que a otras cosas que en el mundo nos gustan, aunque no podamos explicarlas!”.

Y Miló no explica en sus cartulinas o lienzos. Él recrea, plasma, asevera, transfigura los cuerpos en genéricas convenciones o desmiembra la anatomía en símbolos. Tampoco manifiesta a viva voz, sino solapa, encubre, traduce intimidades y resiste a la abulia con idiomas visuales de/para todos los tiempos.