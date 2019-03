Dos propuestas para el fin de semana en Pinar del Río

La compañía lírica Ernesto Lecuona estrena la comedia musical Los herederos, hoy y mañana a las nueve de la noche y el domingo a las cinco de la tarde en el teatro Milanés.

Bajo la dirección de Julio César Pérez, un elenco de jóvenes actores se une a otros cantantes de larga experiencia en el teatro musical. El texto y la puesta en escena pertenecen a Duniesky Jo. La dirección general y artística está a cargo de Francisco Alonso.

Desde ayer y hasta el domingo la provincia es sede del festival internacional Pinar Rock, auspiciado por la Dirección Provincial de Cultura, la filial de la Asociación Hermanos Saíz, el proyecto K-100 y otras instituciones.

Las ocho bandas extranjeras y las cuatro nacionales invitadas a la cita ofrecen conciertos al público todos los días del evento, a partir de las 10 de la noche en los terrenos de la universidad pinareña.

Hoy, las agrupaciones cubanas Combat Noise y Tendencia compartirán escenario con las alemanas Precipitation y All Will Know y la estadounidense PROFECIA.

Mañana, hasta las dos de la madrugada, intervendrán las bandas mexicanas Savanth y Eucariont, 20; Coatl, de Estados Unidos, y Rice and Beans, de Cuba.

El domingo, a partir de las cinco de la tarde, las agrupaciones participantes harán sus presentaciones en Ciudad Bolívar, municipio de Sandino.