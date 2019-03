Festival Internacional Pinar Rock del 21 al 24 de marzo

La XXIV edición del Festival Internacional Pinar Rock, tendrá lugar en esta provincia del 21 al 24 de marzo, con la presencia de agrupaciones nacionales y de Alemania, México, Estados Unidos y Australia.

El área deportiva de la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca y Ciudad Bolívar, en el municipio de Sandino, acogerán las presentaciones pactadas siempre a las 10 de la noche en el primer caso.

Según el programa de la cita, en el extremo más occidental de Vueltabajo se realizará un gran concierto el domingo 24 desde las cinco de la tarde, con todas las bandas invitadas.

Considerado uno de los más importantes y longevos eventos en la mayor de las Antillas, el Festival está auspiciado por la Asociación Hermanos Saíz y en esta oportunidad se dedica al aniversario 25 del grupo Tendencia.

Pinar Rock se sitúa en el preferencia de los amantes del género en Cuba, y en esta ocasión contará con las actuaciones de Jeremy Harris, de Australia; las agrupaciones mexicanas IRA, Savanth y Eucariont; PRO FE CIA y Coatl, ambas de Estados Unidos; y las alemanas Precipitation y All Will Know.

Por la isla, intervendrán la anfitriona Tendencia, Combat Noice, Albatross, Mephisto y Rice and Beans.

De forma paralela, los artistas participantes a la actual edición visitarán el hospital pediátrico Pepe Portilla y el proyecto sociocultural Con amor y esperanza, integrado por niños con Síndrome de Down.