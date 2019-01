DJ Seycel, el pinareño que conquistó los premios Lucas 2018

DJ Seycel. / Foto: Yanetsy Ariste.

Sergio Barrera Rodríguez (DJ Seycel) de Pinar del Río, fue laureado como Artista Novel en los premios Lucas 2018. El video de su canción Señal 2906 también recibió los premios en las categorías Mejor video animación, y Mejor video pop-house-electrónico. Estuvo nominado además en Efectos visuales y Mejor video del año.

Seycel inició en la música electrónica hace alrededor de seis, siete veranos cuando todavía estudiaba en la Universidad de Ciencias Informáticas. Empezó aprendiéndola empíricamente y pronto se aventuró a sus primeras producciones musicales, participando en festivales de artistas aficionados.

Se graduó de Ingeniaría Informática en el 2011 y regresó a su San Juan y Martínez natal. Allí fundó un grupo que fusionaba la música electrónica con las distintas sonoridades cubanas y actuaba en diversas peñas culturales dentro del municipio.

Dos años después presentaría su dossier a la Asociación Hermanos Saíz (AHS) solicitando su entrada como miembro y fue aprobado. Entonces decidió llevar su carrera en solitario como DJ productor.

El video clip Señal 2906 parte del Reino de este mundo, una de las becas de creación de la AHS para artistas menores de 35 años. REMACHE studio, a cargo de Abel López y Víctor López, asumió el reto visual. Ideó una historia de amor entre una muchacha que orbita en una nave en el espacio y un joven que, desde la Tierra, intenta comunicarse con ella. Se filmó en un día, pero la posproducción estuvo realizándose durante casi un año. Finalmente, el tiempo dedicado al material visual ganó el reconocimiento de la crítica y el aplauso de las audiencias.

“Para mí es una gran satisfacción porque en el país muy pocos DJ productores han obtenido ese número de nominaciones y premios. Es un logro que la música electrónica haya sido premiada en la gala, por la poca promoción que tenemos los DJ productores y me parece genial que un programa como Lucas, que lo ve todo el país, la promocione”, expresó Sergio en una entrevista a Guerrillero.

“Le agradezco inmensamente a la AHS, sin ellos nunca hubiese podido hacer un video clip, porque en Cuba son muy caros”, agregó.

¿Qué limitaciones enfrenta hoy la música electrónica en el país?

“Va teniendo un poco más de aceptación a nivel nacional, pero Cuba no está posicionada entre los países que cultivan el género, al contrario de Estados Unidos y Europa. Los jóvenes están escuchando a los artistas internacionales.

“Por eso es que hacemos una campaña para que ese público conozca la música producida por los DJ cubanos. Incluso, los que hemos tenido la posibilidad de presentarnos fuera del país nos percatamos de que ese público foráneo nos reconoce más que el cubano. En eso debemos ganar, aunque las audiencias sí han crecido. Los festivales y las promociones antes se concentraban en La Habana, ya no, hay muchas provincias que están a la punta de esto igual que la capital: es el caso de Holguín, Camagüey, Cienfuegos, Pinar del Río.

“Algunos firmamos con disqueras internacionales y no hemos logrado que una disquera cubana ( Egrem, Bismusic…) se interese por nuestra música. Yo mismo saqué un disco hace un año, bajo una licencia de Dinamarca, es decir, en Cuba no tengo disquera, mi música está saliendo al mundo por otra que no es del país”.

Seycel refiere además que el movimiento está en crecimiento. Junto a DJ Rey y DJ Ryan participa en el Espacio para la música electrónica, en la sede nacional de la Asociación (AHS), La Madriguera. Ofrecen talleres, hacen encuentros entre DJ y electro bus: una guagua que recorre La Habana para promocionar su música.

“Todos los viernes en el Salón Rosado de La Tropical hacemos una fiesta solamente de música electrónica donde desfilan por allí casi todos los DJ del catálogo de El laboratorio de la música electroacústica, la empresa que nos acredita. Y casi todos los DJ del país han tenido la posibilidad de tocar allí.

“Lo mismo que hacemos nosotros en La Habana lo hace Electrozona en Holguín, con su festival en Gibara, uno de los más importantes ahora. Por eso creo que los DJ nos estamos encargando de que el género se expanda”.

La música electrónica le permite tomar un sonido crudo como el timbre de una casa o el paso de un carro de caballo y convertirlo en melodía. También le concede viajar a los terrenos de la experimentación sin limitaciones; por ello ha establecido un lazo eterno con ella.

“Mi música siempre tiene un sentimiento detrás y trato de reflejarlo. Yo hago música solo cuando la siento; me llena usar armonías, sean alegres o tristes, en dependencia del ánimo (…) Incluyo en mis canciones la percusión cubana, casi nunca varío el tono rítmico sobre ella”.

Sergio Barrera Rodríguez (DJ Seycel) se presenta los cuartos sábados de cada mes en la filial pinareña de la AHS. “Ahora mismo casi siempre estoy en La Habana, pero nunca me separo de Pinar del Río, fui uno de los iniciadores del género en la provincia y no me voy a privar de la satisfacción de tocar aquí”, manifiesta.

Para este año tiene como meta seguir con sus proyectos y presentarse a la Feria internacional más importante de la industria discográfica de la música cubana, el Cubadisco.