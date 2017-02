Para leer en La Cabaña

La Editorial Hermanos Loynaz, como ya es tradición, llevará una parte de sus títulos a la Feria Internacional del Libro de La Habana. En esta ocasión, en aras de visualizar los autores del patio, estarán además en locaciones como el Centro Dulce María Loynaz y el Pabellón Cuba, según confirmó Luis Enrique Rodríguez Ortega, director del Centro de Promoción y Desarrollo de la Literatura.

Poster de Extras (versión en DVD), de Raúl Flores IriarteLos días 10 y 11 realizarán el encuentro de jóvenes poetas, al que asistirán noveles escritores pinareños y ofrecerán una muestra de la Colección Laurel.



El día 15, que será el de mayor ajetreo para la editorial vueltabajera, en el Pabellón Infantil presentarán Arcoiris, de Nersys Felipe; Por un hilito de cuento, de Nelson Simón; La ballena rosada y otros relatos, de Luis Hugo Valín; Proyecto mellizos, de Carlos Ettiel Gómez; El viejo trencito, de Celima Bernal; e Historias de chicuelo, de los antologadores José Raúl Fraguela y Vivian González.



En la sala Lezama Lima a partir de la una de la tarde estarán Cartas que no se extraviaron, de Dulce María Loynaz por Jesús David Curbelo; Extras (versión en DVD), de Raúl Flores Iriarte; Lupus, de Eduard Encina; Fábulas impúdicas, de Alberto Garrandés; Diccionario de la fauna hispanoamericana en frases y refranes, de Moralinda del Valle y Fernando Carr; El libro cuarto de los gazapos, de Fernando Carr; Cartas que no hablan de amor, de Georgina Leyva Pagán; y Bodegón con Manuela, de Rodolfo Duarte.



Esa misma tarde tendrán lugar las premiaciones del Concurso Hermanos Loynaz, 2016.



El 18 en el Pabellón Cuba estará Juan A. Martínez de Osaba con Inmortales del béisbol en Cuba; y en el Centro Cultural Dulce María Loynaz, Cartas que no se extraviaron; Las náufragas porfías, de Miladys Hernández, ambas de Ediciones Loynaz; y Fé de poesía, de Rafael Bernal Castellanos, perteneciente a la editorial El Mar y la Montaña y premio Regino Boti, 2004.