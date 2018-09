El sueño de Lizt está en Londres

Lizt habla por primera vez para la radio. / Foto: Pepe Morejón Morejón

La ilusión de los artistas es llevar su obra por todo el mundo para que la conozcan y disfruten. Muchos no tienen la suerte de lograrlo, otros ese goce lo experimentan tarde en su madurez.

Lizt Frade Jimenez tiene apenas once años y temprano en la vida disfruta la emoción que produce saber que una obra suya, está expuesta online en el Concurso Artístico para Niños de la National Gallery, en Londres, www.nationalgallery.org.uk/learning/childrens-gallery; su nombre está junto al de otros quince infantes de todo el mundo.

Ella es una niña menudita que aún mantiene los hábitos de sus primeros años, cuando buscaba abrigo por cualquier motivo en las piernas de mamá o papá, incluso, en un salón lleno de asientos.

La proeza de esta estudiante de séptimo grado en la Escuela Secundaria Básica “Carlos Ulloa”, de la ciudad de Pinar del Río, ha sido forjada desde la edad de tres años, cuando ya jugaba haciendo figuras indescifrables con crayola y papel, según su mamá.

El Sitio Digital de Radio Guamá tuvo la primicia de conocer de sus labios algunos detalles en su corta vida de pintora, sus inicios, su motivación y cómo se insertó en este concurso.

– ¿Desde cuándo pintas?

“Mi mamá me ha dicho que desde los tres años, pero así… que yo me acuerde… desde los cinco”.

– ¿Por qué empiezas a pintar?

“Porque yo veía a mi papá que pintaba, y las cosas que él dibujaba… como que me motivaban y me gustaban, después lo hacía yo”.

– ¿Has pasado algún curso para mejorar tus habilidades en la pintura?

“Ahora estoy en el Proyecto Farmacia que es como un curso en el que aprendemos todas las bases del dibujo, con el profesor Abel Morejón Galá”.

– ¿Cómo combinas los estudios con la pintura?

“Bueno, yo llego a mi casa, estudio, hago las tareas y después -cuando termino- hago dibujos y las tareas que me orientaron allá en el proyecto”.

– ¿Cómo se llama la obra que está expuesta en la Galería Nacional de Londres?

“Mi jardín es el nombre actual, pero el que le habíamos puesto nosotros es la Taza de Chocolate”.

– ¿En qué material está plasmada la obra?

“Está hecha en cartulina con acuarela y lápiz”.

Lizt, once años, inspirada en la obra de Nicolás Lancret “Una Dama en el Jardín tomando café con algunos niños”. / Foto tomada de www.nationalgallery.org.uk

– ¿Cómo es que te llega la posibilidad de concursar en este evento?

“Bueno, mi mamá estuvo buscando concursos navegando en las redes, encontró este y me preguntó si quería participar y le dije que sí”.

– Dices que veías pintar a tu papá desde que estabas pequeñita.

“Sí, mi papá es Laercio Frade y trabaja en el Museo de Historia de Pinar del Río, también pinta y restaura cuadros”.

– ¿Recibes ayuda de él?

“Sí, él me ayuda y me corrige cosas en las tareas del curso… algún error que no me había fijado”.

– ¿Es esta tu primera vez en algún evento internacional?

“No, también participé en otro que era una maratón hace como tres meses, mi papá lo envió a Berlín, pero no fue seleccionado”.

– ¿Cómo ha acogido la familia este reconocimiento?

“Bien, cuando se enteraron me felicitaron y se pusieron muy contentos”.

– ¿Te hicieron algún reconocimiento en la escuela?

“No, aún no. El viernes me enteré que me habían seleccionado, lo supe por la tarde y no sé si la profe (guía base de grupo) lo habrá leído en la nota del periódico, lo que sí sé es que ella conocía que yo había participado”.

– ¿Piensas seguir concursando?

