El “Praga” y sus “efectos especiales”

Cine Teatro Praga de Pinar del Río.

El estreno de la película cubana Sergio y Serguei generó insatisfacciones en la audiencia respecto a la infraestructura y los servicios del cine teatro en que se proyectó.

Todavía muchos pinareños prefieren ver una película en la gran pantalla. A pesar del ajetreo cotidiano programan una salida al cine con amigos o familiares. Entonces demandan del centro el mejor de los servicios.

A partir del estreno de la película cubana Sergio y Serguei (proyectada del dos al ocho de agosto), los comentarios negativos de la audiencia sobre el “Praga” comenzaron a surgir.

PROBLEMAS

Un espectador opinó: “Lo que llamó mi atención cuando llegué fue lo alto que estaba la música, incluso pensé que ese volumen era en el Coppelia, no imaginé que fuera dentro del cine. Además, lo que se estaba poniendo era un reguetón (se refiere al tema Me Kemaste, del Taiguer) que no creo se ajustara al contexto: solo si hubiésemos estado en una discoteca; pero en un cine se supone que existe una programación que incluye la ambientación y la proyección.

“Las luces estaban apagadas cuando entramos a la sala y el video clip proyectado (el del Taiguer) tenía pésima definición, pues evidentemente no era para exhibir en pantalla grande sino en un dispositivo pequeño.

“Durante toda la película los murciélagos pasaban de un lado a otro so-brevolando a los espectadores. Por otra parte, vendieron las entradas justo a la hora que debió haber comenzado la película, es decir, a las ocho y media de la noche; primero para la sala 3D y luego para la principal”.

Otra persona agregó: “Me gusta mucho ir al cine en familia. Pero a raíz de esta última película cubana me desagradó: los baños sucios, el aire acondicionado estaba muy bajo y los mosquitos empezaron a hacer de la suyas, también había asientos rotos. Pero lo más preocupante es la presencia de murciélagos, porque transmiten enfermedades”.

SOLUCIONES

Jean Freyre, director del Centro Provincial de Cine, declaró a Guerrillero: “El ‘Praga’ tiene una gran altura; por el lateral izquierdo se detectó la penetración de los murciélagos. Existe una indicación del Citma que penaliza al individuo que los mate.

“Pensamos erradicar la presencia de murciélagos sellando el acceso en ese lateral del edificio con cartón. Por supuesto, vamos primero a retirar unas planchas del techo y poner música alta para espantarlos.

“Estamos inmersos en el proceso de contratación y licitación para darle mantenimiento al cine en saludo al aniversario 151 de la ciudad.

“Los plomeros están trabajando con la hidrosanitaria. Cuando se hizo el cine se concibió para que estuviera derramando agua permanente en los urinarios, pero la situación con el abasto de agua no es constante. Incluso, en ocasiones los baños están limpios, pero la fetidez emana por esos canales.

“Hacemos hasta lo imposible por resolver la situación del agua. Con la ayuda de la Dirección Provincial de Cultura y su unidad de apoyo hemos movilizado los recursos materiales.

“Vamos a pintar, a ambientar nuevamente La pérgola, le daremos mantenimiento al proyector… Considero que para el 25 de agosto el `Praga` esté en óptimas condiciones.

“Ahora mismo el país no cuenta con mobiliario, pero en noviembre debe entrar importado. Se van a sustituir todas las lunetas. Las que actualmente están en el ‘Praga’ irán hacia otros centros de cine en los municipios”.

En este punto, agregó que el arreglo del mobiliario fue una tarea que intentaron encargarle a los artistas del Fondo Cubano de Bienes Culturales pero no aceptaron, porque era un proceso muy trabajoso y mal remunerado.

Apuntó, además, que debido al plan de ahorro del país el aire acondicionado se enciende media hora antes de la proyección, y no una hora antes.

Confirma que con respecto a la venta retrasada de las papeletas, las luces apagadas y la música de ambientación seleccionada en su tono desmesurado, se están tomando medidas disciplinarias según el grado de incidencia.

ALGUNOS APUNTES

El “Praga” es el único cine de la ciudad vueltabajera hoy día. El proceso de mantenimiento ha comenzado y concluirá en el menor tiempo posible.

La institución tiene el deber de brindar un servicio de calidad a la población, así como el público tiene el deber de cuidar lo restaurado.

Sí, me refiero a esas rositas de maíz y a las latas de refresco que escondidas en la cartera entran al recinto y luego se “olvidan” debajo de los asientos, resultado de una pésima cultura higiénica. Y a los dedos entrometidos que rasgan y hurgan dentro del mobiliario.

Para ser justa, debo agregar que el colectivo de trabajo del cine Praga es reducido, laboran tres tandas en el periodo estival de martes a domingo, o sea, comienzan a las nueve de la mañana y terminan luego de la última proyección, sin almuerzo o comida garantizados porque tienen flexibilidad de horario entre tandas, ¿pero cómo funciona esto para los que viven lejos? Cuando el abasto de agua falla, a veces la cargan cubo a cubo del Coppelia o del taller de refrigeración de enfrente y el salario es bajo. ¡Ah! y en plantilla no existe auxiliar de limpieza, pero limpian.

La próxima vez que visitemos el cine (me incluyo porque soy cinéfila), por supuesto, esperamos no ver murciélagos –como efectos especiales en tres dimensiones– y sentir que equivocamos el lugar y compramos entradas para la discoteca (ya que solo faltó una bola de espejos para lograr el ambiente sicodélico). Eso sí, recomiendo: cuidemos la limpieza y el confort de lo que a todos nos pertenece.