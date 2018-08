Recibe Elina Pelegrí Trujillo Premio Nacional de Radio

Elina Pelegrí Trujillo. / Foto: Yusley Izquierdo Sierra

La Radio Cubana anunció que el Premio Nacional de Radio 2018 le ha sido otorgado a Elina Pelegrí Trujillo, considerada por el pueblo pinareño como una de las voces más queridas.

La maestra de generaciones de radialistas posee 50 años dedicados al medio.

Ante la noticia, Elina declaró: “…este premio ha sido una sorpresa muy grande. Llegó en un momento, cerca de los 70 años, en que me siento también premiada por la vida. Estoy satisfecha, me he entregado a la radio completa desde que tenía 17 años.

Confesó además: “mi vocación era el magisterio; pero qué es un locutor sino un maestro también: que educa, comunica. Eso es lo que soy y seguiré siéndolo: saludando a mi gente, queriendo a todo mi público”.

La entrega oficial del premio tendrá lugar en el Memorial José Martí, el 22 de agosto, a propósito del aniversario 96 de la Radio Cubana.